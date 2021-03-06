محافظ البحيرة يكشف حقيقة أزمة المحامين معه

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أنه لا صحة لما أثير على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، حول ظهور بوادر أزمة بينه والمحامين، مؤكدًا أنه يكن كل التقدير والاحترام لجميع المحامين بجميع اطيافهم، وعلى رأسهم رجائى عطية نقيب المحامين، وعبد المنعم عودة، نقيب محامى شمال البحيرة وعلاء النحاس نقيب محامى جنوب البحيرة وجميع أعضاء النقابة.





وأوضح محافظ البحيرة، في بيانه اليوم، أن أعضاء نقابة المحامين هم جزء لا يتجزأ من قضائنا العادل والشامخ فهم فرسان الكلمة وصوت الحق ونصير المظلومين ودورهم الهام في إرساء العدل لترتفع معها مهنة المحاماة لتكون رسالة جليلة على طريق الحق والحرية وتحقيق العدالة، مؤكدًا أنني وشعب البحيرة العظيم لم ولن ينسى أبدا الدور الوطنى الكبير لمحامى مصر الشرفاء عبر تاريخ مشرف من العطاء المستمر وهو ما ظهر جليا خلال ثورة 30 يونيو.





وأضاف المحافظ، أن البحيرة تسير بخطى ثابتة نحو آفاق من التقدم والنمو بمشروعات عملاقة تتحقق يوما بعد يوم في ظل قيادة حكيمة وخلفها شعب واع ومستنير، وأننا نعمل جميعا نسعى لهدف واحد هو الحرص على تحقيق الاستقرار والأمن والحياة الكريمة للمواطنين.





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