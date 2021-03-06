حكم مباراة النجوم والمريخ يتعرض للسرقة

تعرض الحكم محمد محمود لطفي لحادث سرقة خلال تواجده ضمن الطاقم التحكيمي لـ مباراة النجوم والمريخ البورسعيدي التى اقيمت امس ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من مسابقة دورى القسم الثاني لمجموعة القاهرة .
وكتب لطفي عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: الحمد لله قدر الله وماشاء فعل ، كان عندي ماتش امبارح نجوم المستقبل × المريخ ، تليفوني اتسرق من الجاكيت وهو متعلق قدامي في لحظة، كنت بتوضأ لصلاة الجمعة".
واضاف: اللي يزعل ان الي عمل كده داخل يتوضأ وبعد كده هيصلي ، نستغفرك يارب و نتوب اليك _ فاضل ايه في الدنيا ، ربنا لا تؤخذنا بما فعل السفهاء منا".
وجاءت نتائج الجولة كالتالي :
النصر 2-0 الداخلية
السكة الحديد 0-0 الترسانة
كوكاكولا 1-0 بتروجيت
النجوم 1-1 المريخ
بورتو السويس 1-0 منتخب السويس
القناة 1-0 زد
سرس الليان 2-2 جمهورية شبين
ترتيب المجموعة
1- بورتو السويس : 29
2- الداخلية : 28
3- الترسانة : 27
4- كوكاكولا : 26
5-المريخ : 23
6- القناة :22
7- منتخب السويس : 22
8- زد اف سي : 20
9- النصر : 19
10- جمهورية شبين : 19
11 - النجوم : 19
12- السكة الحديد : 18
13- سرس الليان : 18
14- بتروجيت : 16
15- الزرقا : 13
16- طنطا : 12