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محافظات

تخدم نصف مليون مواطن.. رئيس الوزراء يتفقد محطة مياه الباجور بتكلفة 808 ملايين جنيه..صور

السبت 06/مارس/2021 - 11:55 ص
صدى البلد
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مروة فاضل
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، محطة مياه الشرب بمدينة الباجور بتكلفة 808 ملايين جنيه.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان حول المحطة والأعمال التنفيذية بها.

وتقام المحطة على مساحة 8 أفدنة، ومن المخطط أن تبلغ طاقتها الاستيعابية 34 ألف م3/ يوم، بتكلفة تبلغ  نحو 808 ملايين جنيه، كما أنه من المقرر أن تخدم هذه المحطة نحو نصف مليون مواطن موزعين على مدينة الباجور، وجميع القرى التابعة للمركز وعددها 48 قرية.

رافقه خلال الجولة وزراء الموارد المائية والري، والتنمية المحلية، والصحة والسكان، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتجارة والصناعة، ومحافظ المنوفية.
تخدم نصف مليون مواطن.. رئيس الوزراء يتفقد محطة مياه الباجور بتكلفة 808 ملايين جنيه..صور
تخدم نصف مليون مواطن.. رئيس الوزراء يتفقد محطة مياه الباجور بتكلفة 808 ملايين جنيه..صور
تخدم نصف مليون مواطن.. رئيس الوزراء يتفقد محطة مياه الباجور بتكلفة 808 ملايين جنيه..صور
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