برلماني يطالب باستغلال تفوق جامعة القاهرة في 5 تخصصات عالمية فى تنفيذ المشروعات القومية

وجه النائب مجدى الأمير عضو مجلس النواب التهنئة للدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة وجميع قيادات واعضاء هيئة التدريس والعاملين بهذه الجامعة العريقة على تصدر جامعة القاهرة لنتائج تصنيف QS البريطاني للتخصصات لعام 2021 والتى أظهرت تفوق الجامعة وتقدم ترتيبها ضمن أفضل 100 جامعة عالمية في تخصصات الصيدلة (93 عالميًا)، وهندسة البترول (49 عالميًا)، والهندسة المدنية والإنشاءات (من 51 إلى 100 عالميًا).





كما ظهر ترتيب جامعة القاهرة في كثير من التخصصات الأكاديمية الفرعية من بين أفضل 200 تخصص على المستوى العالمي؛ وهي: العمارة، وعلوم الحاسب، والعلوم الكهربية والإلكترونيات، كما احتلت جامعة القاهرة المركز من 151 إلى 200 في مجال اللغات الحديثة.





وأشاد " الأمير " فى بيان له اصدره اليوم بتصريحات الدكتور محمد الخشت التى أكد فيها أن جامعة القاهرة تقدمت في 5 تخصصات رئيسة و 21 تخصصا فرعيا ليتطور ترتيب الجامعة ككل عالميًا وتصبح ضمن أول 340 جامعة عالمية متصدرة بذلك الجامعات المصرية وأن جامعة القاهرة تقدمت في تصنيف QS البريطاني في 5 تخصصات رئيسة هي: الآداب والعلوم الإنسانية، والهندسة والتكنولوجيا، وعلوم الحياة والطب، والعلوم الطبيعية، والعلوم الاجتماعية والإدارية، بنسبة تقدم 20% بالمقارنة بعام 2017





اضافة الى تأكيده أن جامعة القاهرة تصدرت الجامعات المصرية في 4 تخصصات رئيسة، حيث جاءت في المركز 166 عالميًا في الهندسة والتكنولوجيا، و 206 عالميًا في علوم الحياة والطب، و 339 عالميًا في العلوم الطبيعية، و 257 عالميًا في العلوم الاجتماعية والإدارية، وجاءت في المركز الثاني في تخصص الآداب والعلوم الإنسانية بعد الجامعة الأمريكية بالقاهرة





وقال النائب مجدى الأمير ان التقدم الكبير الذي حققته الجامعة في تصنيف QS الإنجليزي هو دليل قاطع على قدرة جامعة القاهرة بقيادة الدكتور محمد عثمان الخشت بتحقيق مراكز عالمية مرموقة توكد قدرة مصر على مواكبة أحدث الإساليب العلمية والتكنولوجية العالمية والتى أسفرت فى تحول جامعة القاهرة إلى جامعة الجيل الثالث، والتوسع في التخصصات البينية، ودعم احتياجات البحث العلمي وربطه بالتنمية الشاملة، وتعظيم النشر الدولي للأبحاث العلمية، وعقد اتفاقيات وتحالفات مع الجامعات الكبرى المصنفة داخل 100 أفضل جامعة عالميًا



