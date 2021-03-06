شاهد.. أحمد جوهر.. مهندس مبدع يصنع نظارات وساعات من الخشب

قال المهندس أحمد جوهر، المبدع في صنع النظارات والساعات من الخشب، إنه يتعلق منذ طفولته بالخشب، ورائحته، وأبدع في صنع المقتنيات الشخصية من الخشب، وطور ذاته في عمل ساعات من الخشب والنظارات من خامات عضوية لن تؤثر على المدى الطويل على الإنسان.





وأضاف "المبدع في صنع النظارات والساعات من الخشب"، خلال حواره في برنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، أنه سعى لتطوير ذاته بمشاهدة العديد من الفيديوهات عبر "يوتيوب"، وساعده أسرته في تنمية موهبته، كاشفا أنه يبلغ من العمر 34 عاما،كما أنه تخرج من كلية فنون جميلة جامعة الإسكندرية.





وأشار "جوهر"، إلى أن "بدأت أصنع نظارات وساعات خشب منذ صغري وعملت على تنمية موهبتي من ٤ سنين وحصلت على منحة من منظمة "giz" وكليتي ساعدتني في تطوير الذات".





وأوضح أحمد جوهر، أنه يحب الخشب والأخشاب الثمينة والصلبة ذات قيمة فنية عالية، مشيرا إلى أن جميع منتجاته تجذب الشباب، ويحلم بانتشار المنتج ومنافسة دول العالم وتعليم حرفة تصنيع الساعات للشباب، منوها أن الاقتصاد السويسري قائم على هذه الحرفة.