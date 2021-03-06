برلماني: مجلس الشيوخ يعزز النظام الديمقراطي وضمانة لتطوير السياسات العامة

قال النائب أحمد دياب، عضو مجلس الشيوخ، إن الغرفة التشريعية الثانية تعمل على تعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته،لافتا إلى أن مجلس الشيوخ سيبدأ خلال الساعات القليلة المقبلة مهامه بشكل متكامل عقب إجراء انتخابات اللجان النوعية عقب تصديق الرئيس على اللائحة الداخلية، وبهذا سينطلق قطار الغرفة التشريعية الثانية.





وأوضح دياب، أن مجلس الشيوخ له العديد من الاختصاصات التى كفلها له الدستور ومنها، أخذ رأيه في مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، والمعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة، إلى جانب مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، وهذا يؤكد أن هناك غرفة تشريعية أو بمعنى أدق مطبخ تشريعى متكامل يهدف فى المقام الأول لإعلاء المصلحة الوطنية للمواطنين للدولة والمواطنين.



