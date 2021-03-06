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برلمان

برلماني: مجلس الشيوخ يدعم التعددية الحزبية ويحقق المساواة للمواطنين

السبت 06/مارس/2021 - 12:08 م
النائب عمرو عكاشة
النائب عمرو عكاشة عضو مجلس الشيوخ
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فريدة محمد
قال النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، إن "الشيوخ" يمثل أهمية كبرى فى الحياة النيابية فى الدولة المصرية، هناك العديد من الملفات والقضايا التى من المتوقع أن يتم إحالتها للمجلس لدراستها، وذلك وفقا للاختصاصات التى منحها إياه الدستور، حيث يضم كوكبة من الخبرات السياسية والحزبية فى مختلف المجالات والقطاعات، فهو سيكون داعم بقوة لمجلس النواب، وسيرسخ دعائم الديمقراطية ويدعم التعددية السياسية.

وأوضح عكاشة، أنه عقب الانتهاء من إجراء انتخابات اللجان النوعية بمجلس الشيوخ، سيتم إحالة عدد من الملفات ومشروعات القوانين للمجلس والموضوعات لدراستها فى هذه اللجان التي تضم كوادر وخبرات،  ستتناول كل لجنة ما يتعلق بها من موضوعات مثارة على الساحة ومشاكل خاصة بالمواطنين وسيتم مناقشتها فى إطار من العمق وتقديم الحلول  التي تمكن صانعي القرار من الوصول لكثير من الحلول للقضايا، خاصة وأن هذه الموضوعات سيتم دراستها بشكل متأن وبحرفية أكبر.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن عودة "الشيوخ" يقوى الممارسة الديمقراطية ويعززها، لأنه ينوع التمثيل السياسى لفئات المجتمع المختلفة ويحقق المساواة بين المواطنين سكانيًا وجغرافيًا، كما أن وجود غرفتين يمنع انفراد غرفة واحدة بالرأى، ويحقق التوازن الضروري فى حالة سيطرة حزب أو تكتل معين ﻋﻠﻰ إحدى الغرفتين.
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