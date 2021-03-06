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قطاع الثروة الحيوانية: لأول مرة تعتمد مصر من دول المنشآت الداجنة المغلقة.. فيديو

السبت 06/مارس/2021 - 12:08 م
دواجن
دواجن
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نورهان رأفت
قال الدكتور طارق سليمان ، رئيس قطاع الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة ، إن مصر على وشك الإكتفاء الذاتي من الدواجن وبيض المائدة ، وبالتالي يجب أن يون آفاق لفرص تصديرية للخارج ؛ لمواكبة الزيادة في الإنتاج المحلي .

وأضاف الدكتور طارق سليمان ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج "صباحنا مصري " ، والمذاع على فضائية المصرية ، أن الإكتفاء الذاتي من الثروة الداجنة ، يحقق ماتم طرحة بأحد القرارات الرئاسية ، بزيادة الاستثمارات في الظهير الصحراوي المصري ، لمشروعات الثروة الداجنة .

ولفت "سليمان" إلى أنه لأول مرة ، منذ 14 عاما، تعتمد مصر من الدول التي تعتمد المنشآت الداجنة المعزولة، ضمن ضوابط منظمة الصحة العالمية .

وأشار إلى أن هناك دعم لوجستي ومالي، لصغار مربي الدواجن، إلى جانب رفع كفاءة عنابرهم وتحويلها من النظام المفتوح إلى المغلق.

وأكمل : تم تخصيص قطع مواقع للاستثمار، والإتفاق عليهم ، إلى جانب 13 موقعا جديدا يتم تخصيصهم، والانتقال من زحمة الدلتا، لأماكن أقل تلوثا.
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