قطاع الثروة الحيوانية: لأول مرة تعتمد مصر من دول المنشآت الداجنة المغلقة.. فيديو

قال الدكتور طارق سليمان ، رئيس قطاع الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة ، إن مصر على وشك الإكتفاء الذاتي من الدواجن وبيض المائدة ، وبالتالي يجب أن يون آفاق لفرص تصديرية للخارج ؛ لمواكبة الزيادة في الإنتاج المحلي .





وأضاف الدكتور طارق سليمان ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج "صباحنا مصري " ، والمذاع على فضائية المصرية ، أن الإكتفاء الذاتي من الثروة الداجنة ، يحقق ماتم طرحة بأحد القرارات الرئاسية ، بزيادة الاستثمارات في الظهير الصحراوي المصري ، لمشروعات الثروة الداجنة .





ولفت "سليمان" إلى أنه لأول مرة ، منذ 14 عاما، تعتمد مصر من الدول التي تعتمد المنشآت الداجنة المعزولة، ضمن ضوابط منظمة الصحة العالمية .





وأشار إلى أن هناك دعم لوجستي ومالي، لصغار مربي الدواجن، إلى جانب رفع كفاءة عنابرهم وتحويلها من النظام المفتوح إلى المغلق.





وأكمل : تم تخصيص قطع مواقع للاستثمار، والإتفاق عليهم ، إلى جانب 13 موقعا جديدا يتم تخصيصهم، والانتقال من زحمة الدلتا، لأماكن أقل تلوثا.