زيارة الرئيس السيسي للسودان.. وجولة البابا فرنسيس بالعراق.. وفتح دور السينما بنسبة 30%.. أبرز عناوين الصحف بالإمارات

السيستاني يستقبل بابا الفاتيكان في النجف القديمة

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السعودية: عودة الأنشطة الترفيهية والعمل بالمطاعم ودور السينما

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ناسا: "بيرسيفيرانس" تقطع مسافة 6.5 متر في أول رحلة على المريخ









تناولت الصحف الإماراتية، عددًا من الموضوعات المحلية والدولية، تصدرتها زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للسودان، وزيارة البابا للعراق، إضافة إلى موضوعات أخرى.





وقالت صحيفة "الاتحاد": "يزور الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، السبت، إلى الخرطوم، في زيارة قصيرة تستغرق عدة ساعات يلتقي خلالها كبار المسئولين في السودان لبحث دعم التعاون وآخر التطورات".





ويلتقى السيسي، خلال زيارته مع الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، والدكتور عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء السوداني، لبحث ملف علاقات التعاون بين مصر والسودان في كل المجالات، إلى جانب استعراض آخر التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.





ومن المقرر أن تشهد الزيارة التباحث حول أهم التطورات فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والقارية، خاصةً قضية سد النهضة.





وصل البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، الذي يزور العراق حاليًا إلى مدينة النجف، والتقى السيستاني.





وذكر أحمد الصحاف، الناطق باسم اللجنة العليا المنظمة لزيارة بابا الفاتيكان فرنسيس للعراق، في وقت سابق أن لقاء السيستاني بالبابا فرنسيس يأتي في اليوم الثاني من زيارته التاريخية للعراق وهو لقاء يعد الأول من نوعه وأيضا زيارة غير مسبوقة لبابا الفاتيكان إلى مدينة النجف، ويبعث هذا اللقاء روح الإخاء والتسامح وحوار الأديان ونبذ الكراهية.





وقالت "الاتحاد": "أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي عن اعتماد فتح دور السينما بنسبة 30% من الطاقة الاستيعابية، مع التقيد بجميع الإجراءات الاحترازية المعتمدة مثل لبس الكمامات والتباعد الجسدي والتعقيم المستمر، بحسب الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي على تويتر".





وقالت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) إن المركبة الفضائية "بيرسيفيرانس" التابعة للوكالة قامت بأول رحلة لها على الكوكب الأحمر (المريخ)، حيث تحركت 5ر6 متر في 33 دقيقة.





وكانت الرحلة القصيرة يوم الخميس بمثابة اختبار للتنقل، حيث يتم إجراء اختبارات لأنظمة المسبار.





من جانبها، قالت صحيفة "الخليج": "صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السودان، والتي تعد الأولى من نوعها عقب تشكيل مجلس السيادة الانتقالي، تأتي ترسيخًا لجهود مصر لدعم السودان وشعبها الشقيق خلال المرحلة التاريخية الحالية الهامة التي يمر بها".





وذكرت الصحيفة في موضوعٍ آخر: "التقى المرجع الديني علي السيستاني، صباح السبت، بالحبر الأعظم البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية ورئيس دولة الفاتيكان".





وذكر بيان للمكتب الإعلامي للمرجع الديني السيستاني، أنه «دار الحديث خلال اللقاء حول التحديات الكبيرة التي تواجهها الإنسانية في هذا العصر ودور الإيمان بالله تعالى وبرسالاته والالتزام بالقيم الأخلاقية السامية في التغلب عليها».





ويواصل المتظاهرون المؤيدون للديمقراطية احتجاجاتهم السبت في ميانمار، غداة اجتماع جديد لمجلس الأمن الدولي المنقسم حول الرد على «النداءات اليائسة» للسكان.





وتواصل المجموعة العسكرية حملتها القمعية العنيفة، فقد قتل ما لا يقل عن 55 شخصًا مُنذ بدء الانتفاضة السلمية ضد انقلاب الأول من فبراير الذي أطاح حكومة أونج سان سو تشي المدنية.





وقالت صحيفة "الإمارات اليوم": "أعلنت وزارة الداخلية السعودية، أمس، عودة تقديم الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي، وفتح دور السينما والمراكز الترفيهية، مع استمرار إيقاف المناسبات والحفلات كافة، وذلك ابتداء من الأحد المقبل".





واعتبرت صحيفة "الإمارات اليوم"، أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يسعى إلى استنساخ سياسة سلفَيْه الجنرال شارل ديجول في الستينات، وفرانسوا ميتران في الثمانينات، والتي تتمثل في استغلال الأوقات المضطربة، وفَرْض طابع فرنسي على الأحداث. فقد قدم، أخيرًا، تفسيرات شاملة - في المؤتمرات والمقابلات والمحاضرات لزملائه القادة - لرؤيته لعالم متعدد الأطراف، ومنظم جيدًا مع أوروبا بقيادة فرنسا والتي تعمل كقوة للاعتدال الحميد.