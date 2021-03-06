1000 ميجاوات.. تعرف على مزايا القدرة الكهربائية لقناطر أسيوط

قال المهندس مقبل الشحات، وكيل الإدارة العامة لقناطر أسيوط الجديدة، إن مشروع قناطر أسيوط يعتمد على حجز المياه بحيث يتواجد فرق منسوب ما بين المنسوب الأمامى والخلفى ينتج عنه توليد طاقة كهربائية نظيفة.





وأوضح "الشحات"، خلال تقرير خاص أذاعه برنامج "مصر بتبنى" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن توليد القدرة الكهربائية لقناطر أسيوط الجديدة تبلغ 32 ميجاوات، بحيث يتم توليد كهرباء سنويا تتراوح بين 500 و1000 ميجاوات سنويا.





وأشار إلى أن إجمالى 32 ميجاوات هى القدرة التصميمية ولكن يتم توليد كهرباء من محطة كهرباء تتراوح بين 20 و40 ميجاوات، لافتا إلى وجود فترة أقصى الاحتياجات المائية والتى تبدأ من شهر أبريل إلى شهر سبتمبر.





ولفت إلى أن كل متر مكعب يخرج من القناطر لابد من الاستفادة منه سواء فى توليد الكهرباء أو استخدامات المياه المنزلية، الزراعية أو الصناعية للمياه، منوها بأن وزراة الرى استخدمت التكنولوجيا الحديثة في الأمتار المكعبة لأنها بناء للمستقبل.





وتابع أن توليد المحطة المائية تتضمن عدة مزايا ومنها الاستفادة من الطاقة النظيفة ما تكلفة التشغيل تكون أقل ما يمكن متمثلة فى أعمال الصيانة والتشغيل، إضافةً إلى أنها معمرة وتستمر لعدد كبير من السنوات.



