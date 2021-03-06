قضايا تشغل الأذهان.. حكم صيام ليلة الإسراء والمعراج.. أمين الفتوى ينهي الجدل حول حكم ظهور قدم المرأة في الصلاة.. حكم كفالة اليتيم في المنزل.. حكم الربط لعدم الإنجاب

فتاوى تشغل الأذهان:

أمين الفتوى يوضح حكم صيام ليلة الإسراء والمعراج

كفالة اليتيم عمل من أعمال البر والخير

الربط لعدم الإنجاب بدون أى داعى صحى وطبى حرام شرعا









عدد كبير من الأسئلة طرحها المسلمون خلال الساعات الماضية التي تشغل أمور دينهم وحياتهم، في الذكر والصلاة وقراءة القرآن.. في السطور القادمة نعرض لقراء "صدى البلد"، الفتاوى التي تشغل أذهانهم.





قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، ردا على سؤال: "ما حكم صيام ليلة الإسراء والمعراج؟"، إن الإسراء والمعراج فضل من الله وعطاء لنبيه، وعلى المسلم أن يحتفل بهذه المعجزة كما شاء سواء بالصدقة أو المواقف التربوية المستفادة من هذه المعجزة، ولو صامه الإنسان فرحا بما وقع على الرسول من معجزات أمر جائز.





وأوضحت دار الإفتاء المصرية، أنه لا مانع شرعًا من التطوع بصوم ليلة الإسراء والمعراج، لما ورد عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ الله بَعَّدَ الله وَجْهَهُ عَنْ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا».





وذكرت دار الإفتاء، أنه يستحب إحياء هذه الليلة بالعبادات والطاعات ومن أبرز هذه العبادات التي يحبها الله هي الصيام، منوهة أن هناك كذلك إطعام الطعام وإخراج الصدقات والسعي على حوائج الناس، والإكثار من الذكر والاستغفار.









وأكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، فى حكم كشف المرأة قدميها فى الصلاة، أنه من الأفضل الخروج من خلاف تغطية قدم المرأة في الصلاة، وتغطية القدمين أثناء أداء الصلوات.





في السياق نفسه، قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إنه لا حرج في كشف المرأة قدميها في الصلاة؛ فقد ورد عن الإمام أبي حنيفة القول بجواز إظهار المرأة قدميها؛ لأنه سبحانه وتعالى نهى عن إبداء الزينة واستثنى ما ظهر منها، والقدمان ظاهرتان.





وأضاف "عاشور" أن جمهور العلماء قالوا بوجوب تغطية القدم، أما الإمام أبو حنيفة قال إنه لا يلزم تغطية القدم فى الصلاة فإذا صلت المرأة وقدمها مكشوفاتان فتكون صلاتها صحيحة ولا شيء عليها.





وأشار إلى أنه يفضل ستر قدمي المرأة أثناء الصلاة خروجًا من الخلاف، ومن لم تستطع فلها تقليد من أباح.





وأوضح الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن كفالة اليتيم عمل من أعمال البر وقربى إلى الله وخير عظيم وجليل ولك أجر عظيم، لكن لا بد من وضع عدة أشياء في الاعتبار هي ألا ننسبه لأنفسنا فهذا تبني والتبني محرم، لكن يمكن كتابته باسم العائلة.

وتابع: "هذا الابن إن كان في سن الرضاع وأمكن إرضاعه ليكون محرم لنساء أهل البيت يكون أفضل".



