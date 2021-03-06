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رياضة

أستون فيلا يستضيف وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

السبت 06/مارس/2021 - 12:09 م
أستون فيلا
أستون فيلا
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عبدالله هشام
يستضيف فريق أستون فيلا منافسه ولفرهامبتون اليوم السبت في تمام الساعة السابعة والنصف ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون من بطولة الدورى الإنجليزي الممتاز "البريميرليج". 
ويسعي فريق استون فيلا بقيادة دين سميث المدير الفني لحصد الثلاث نقاط والابتعاد عن مناطق الخطر في جدول الترتيب بعد الخسارة الجولة الماضية امام شيفيلد يونايتد . 

ويدخل فريق ولفرهامبتون المباراة لتعويض الخسارة القاسية الجولة الماضية امام فريق مانشستر سيتي بنتيجة اربعة اهداف مقابل هدف وحيد. 

يحتل آستون فيلا المركز التاسع في جدول ترتيب الدورى الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" برصيد 39 نقطة، بينما يتواجد وولفرهامبتون في المركز الثاني عشر برصيد 34 نقطة.

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