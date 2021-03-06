غدا.. استكمال صرف مستحقات حكام منطقة القاهرة عن الموسم الجاري

أعلنت لجنة الحكام الفرعية في منطقة القاهرة لكرة القدم برئاسة توفيق السيد، موعد استكمال صرف بقية المستحقات المالية عن إدارة المسابقات المحلية ومراكز الشباب.





وقررت اللجنة الفرعية للحكام بمنطقة القاهرة، استكمال صرف مستحقات قضاة الملاعب غدًا، الأحد، بمقر اللجنة.





وتضمنت بقية المستحقات المالية المتأخرة عن إدارة مباريات القسم الأول والثاني والثالث ومراكز الشباب والمرة النسائية عن الموسم الحالي وحتى ١٥ يناير الماضى.





وأوصت اللجنة الفرعية، الحكام "قضاة الملاعب" التابعين إليها بتوخى الحذر واتباع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لدى صرف بقية المستحقات المالية المتأخرة.





وطالبت اللجنة الفرعية للحكام بمنطقة القاهرة، قضاة الملاعب، بالحضور إلى مقر المنطقة غدًا، الأحد، من الساعة الرابعة عصرا وحتى السابعة مساءً لاستكمال صرف بقية المستحقات المالية المتأخرة.