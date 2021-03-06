أخبار التكنولوجيا.. واتساب توقف دعمها نهائيا لبعض أجهزة آيفون.. وهاتف الألعاب Red Magic 6 Pro يمتلك تقنية شحن خارقة

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة.
وعدت شركة نوبيا nubia، عشاق سلسلة هواتفها Red Magic المخصصة للألعاب، بأنها ستزود التشكيلة القادمة بـ 4 تقنيات أسرع، وبالفعل كشفت الشركة الصينية لتصنيع الهواتف الذكية، أمس، عن تشكيلة هواتف الألعاب Red Magic 6 بإمكانيات جبارة ومواصفات تجعلها تتفوق على أجهزة منافسيها في هذا المجال.
يعد استخدام تطبيق لإدارة كلمات المرور إحدى أفضل الخطوات التي يمكنك اتخاذها لحماية أمنك عبر الإنترنت، حيث يعمل تطبيق مدير كلمات المرور الجيد على تسهيل إنشاء كلمات مرور فريدة وقوية لحسابلتك الرقمية، ثم يقوم بحفظها بأمان حتى تكون متاحة في أي وقت تحتاج إليها، سواء كان ذلك على الهاتف أو الكمبيوتر المحمول أو الجهاز اللوحي أو كمبيوتر سطح المكتب.
كشفت شركة موتورولا Motorola، النقاب عن أحدث هواتف المتوسطة الفئة ضمن سلسلة Moto، خلال الشهر الماضي، ويأتي إصداري Moto G10 و Moto G30، بشاشات بقياس أكبر، مع بطاريات كبيرة بالإضافة إلى إعدادات كاميرا خلفية رباعية.
يعد تحميل لعبة ببجي للكمبيوتر الأمر الأكثر بحثا عبر الإنترنت، فعلى الرغم من أن لعبة PUBG الأكثر انتشارا وتتوفر للعب أون لاين على منصات مختلفة، ويستخدمها عدد كبير من عشاق الألعاب القتالية حول العالم، إلا أن إقبال اللاعبين الجدد على الاشتراك باللعبة لم يتوقف حتي الآن، فالأعداد في تزايد مستمر، فإذا كنت تبحث عن طريقة تحميل لعبة ببجي على للكمبيوتر يمكنك اتبع بعض الخطوات البسيطة نستعرضها إليك من خلال السطور التالية.
أفاد تقرير جديد صادر من موقع "WaBetaInfo"، المتخصص في رصد تحديثات "واتساب" الجديدة، بأن الشركة المالكة للخدمة أوقفت دعمها لبعض أجهزة آيفون التي تعمل بإصدار أقدم من نظام تشغيل آبل iOS.