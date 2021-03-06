تصل لنهايات الترع.. تعرف على أهمية قناطر أسيوط لقطاع الري

قال المهندس عصام جاد الكريم، مفتش الأعمال المدنية ب قناطر أسيوط ، إن القناطر تعد من المنشآت الحيوية الهامة وإضافة لمنظومة الرى فى مصر لتنظيم الاستفادة من منظومة المياه فى مصر وتروى 650 ألف فدان.





وأوضح الكريم ، خلال تقرير خاص أذاعه برنامج مصر بتبنى والمذاع عبر فضائية إكسترا نيوز، أن قناطر أسيوط ساعدت على وصول المياه لنهايات الترع والتى تصل لعدد 6 متر والذى قام بتحسين وصول المياه لترعة الإبراهيمية.





وأشار إلى أنه تم تأهيل ترعة الإبراهيمية وفرش خرسانات جديدة ، والذى قام بتحسين جودتها وتغيير كافة البوابات من الأوناش لضمان تغذية أفضل للترع .





ولفت إلى أن فترة تنفيذ المشروع استغرقت 6 سنوات بإجمالى 3 آلاف عامل ، فنى ومهندس والاستعانة ب المكاتب الاستشارية وشركات أجنبية ألمانية ، فر نسية لتطوير العامل المصرى، مشيرأ الى وجود أزمة قبل ذلك بالمرور عن طريق تقاطع بين حركة الملاحة ، والسيارات والاضطرار لإغلاق القناطر لفترة كبيرة ونتج عنه بناء كوبرى علوى لحل هذه الأزمة.





وأشار إلى أن المشروع تطلب 650 متر حفرة إنشاء، وتم تحويل ما تبقى لمجرى نهر النيل، لافتا إلى أن قناطر أسيوط يشبه لحد كبير السد العالى وهو السد الرابع على نهر النيل من اتجاه الجنوب بعد قناطر اسنا ونجع حمادى .