90 قتيلا فى معارك بين الحكومة اليمنية والحوثيين

قتل ما لايقل عن 90 قتيلا في معارك عنيفة بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين في مأرب وفقا لما ذكره موقع ليبانون 24.





وكانت أفادت وكالة الأنباء اليمنية، فى وقت سابق أن الجيش اليمني قتل 25 حوثيًا في مواجهات مع الميليشيا الإرهابية جنوب محافظة مـأرب، شرق اليمن.





وأشارت الوكالة الي ان الجيش اليمني تمكن من إسقاط طائرة درون مفخخة، غرب تعز، في الجنوب الغربي للبلاد.





وذكرت الوكالة نقلا عن مصدر عسكري، إن قتلى الميليشيا سقطوا في مواجهات شهدتها جبهة جبل مراد جنوب مأرب، في حين تم تدمير 4 عربات بينها ناقلة جند.





وفي تعز، أسقط الجيش اليمني، طائرة مسيرة تابعة للميليشيا الحوثية كانت تحوم فوق المواقع التي استعادها خلال اليومين الماضيين في جبهة مقبنة غرب المحافظة.



