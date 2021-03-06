الملا يتفقد أعمال تنفيذ مشروع خط غاز مدينة العلمين الجديدة









وخلال الجولة، أكد الملا أن هذا المشروع يأتى ضمن خطة الوزارة فى التوسع بمشروعات الشبكة القومية للغاز الطبيعى لمواكبة خطط الدولة الطموح فى التنمية الاقتصادية والعمرانية وتوفير الطاقة النظيفة لها، وتنفيذًا لخطة امداد المدن الجديدة بالغاز الطبيعى ، ومنها مدينة العلمين الجديدة كواحدة من أهم المناطق التي تشملها خطط الدولة للتنمية المستدامة.











وأوضح الملا أن الخط الجديد الجارى إنشاؤه سيعمل على امداد مدينة العلمين الجديدة بالغاز الطبيعى سواء المنطقة الصناعية أو التجمعات السكنية والسياحية بالمدينة وكذلك مجمع البتروكيماويات المخطط تنفيذه خلال الفترة القادمة ، ويشمل المشروع تفريعات لخط غاز برج العرب الجديد الجاري تنفيذه بطول ١٠ كم وبقطر ٢٤ بوصة، والذي سيلبى احتياجات مشروع توسعات مصفاة تكرير ميدور ومحطة الكهرباء بالمشروع، علاوة على المساهمة فى تأمين شبكة الغاز الطبيعى بالإسكندرية، كما يشمل إنشاء محطتي تخفيض ضغط الغاز ببرج العرب وميدور، وتقوم شركتا جاسكو المسئولة عن إدارة وتشغيل خطوط الشبكة القومية للغاز الطبيعى وشركة بتروجت بالتعاون في تنفيذ مشروع خطى العلمين وبرج العرب.











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وقام الملا خلال الجولة بالاطلاع على معدلات تقدم الأعمال وما تم إنجازه في المشروع، ووجه بالالتزام بالبرنامج الزمنى لتنفيذ المشروع والعمل على إنهاء أعمال التركيبات والتعديات اللازمة للخطوط بما يسمح بالانتهاء من تنفيذ وتشغيل الخط إيذانًا ببدء إمداد مدينة العلمين الجديدة بالغاز الطبيعى.









وشدد على أهمية الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية واتباع جميع الاشتراطات والإجراءات الاحترازية بمواقع العمل للحفاظ على سلامة العاملين وحمايتهم من فيروس كورونا.















وتشمل أعمال المشروع تنفيذ ٣٨ تعدية حفر أفقى و٥٠ تعدية حفر مكشوف وأعمال حفر صخرى بأطوال ٤٠ كيلو مترا وأعمال ردم بكمية ٣٠٠ ألف متر مكعب وإزالة تباب بكمية ٢٠ ألف متر مكعب وإنشاء ١٠ غرف بلوف.















رافق الوزير خلال الجولة المهندس ياسر صلاح، رئيس جاسكو، والمهندس وليد لطفى، رئيس شركة بتروجت، والمهندس محمود ناجي، معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية، والمهندس أحمد محمود، نائب رئيس شركة إيجاس للتخطيط والمشروعات.