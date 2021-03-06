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محافظات

بدء إجراءات توصيل الصرف الصحى للمناطق المحرومة برأس غارب

السبت 06/مارس/2021 - 01:09 م
جولة رئيس مدينة رأس
جولة رئيس مدينة رأس غارب
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إبراهيم جادالله

أعلن مجلس مدينة رأس غارب، قيام اللواء إيهاب رأفت رئيس المدينة بمرافقة لجنة من الهيئة العامة لمياه الشرب الصرف الصحي، ومسئول شركة مياه للشرب بشمال البحر الأحمر، بتفقد مناطق السقالة والروضة والنخيل والمخازن، للتجهيز والاستعداد لتوصيل الصرف الصحى لها .

 

وقال اللواء إيهاب رأفت، رئيس مدينة رأس غارب، إنه جارى تجهيز جميع التصميمات اللازمة للبدء فى اعمال توصيل شبكات الصرف الصحى للمناطق المحرومة، وانشاء محطة رافع صرف صحى لمنطقة السقالة وربطها بمحطة الرافع الرئيسى.

 

وأضاف رئيس مدينة رأس غارب فى بيان له أنه سيتم الانتهاء من التجهيزات والتصميمات فى أسرع وقت ممكن والبدء فى أعمال شبكات الصرف الصحى لهذه المناطق لخدمة اهالى المدينة، قائلا: سيتم بدء العمل خلال أيام.

 

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