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سيارات

هيونداي تغزو الأسواق العالمية بسيارة شبابية جديدة.. فيديو

السبت 06/مارس/2021 - 02:00 م
هيونداي Bayon
هيونداي Bayon
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كريم عاطف

كشفت شركة هيونداي لصناعة السيارات الكورية الجنوبية عن التصميم النهائي لسيارة Bayon، الهاتشباك متوسطة الحجم المخصصة للشباب، والتى تاتى باقتصادية عالية للوقود، قبل طرحها رسميا خلال الفترة القادمة، وهى تعتبر نموذجا مطورا أكثر عصرية من سيارات i20 الشهيرة.


ويأتى الشكل الخارجى للسيارة هيونداي Bayon بواجه أمامية بمصابيح LED فريدة التصميم، أما الشكل الخلفى للسيارة فيأتى بتصميم ملفت للأنظار يعلوه جنح هوائي صغير للحفاظ على الثبات على السرعات العالية.


وستطرح للسيارة هيونداي Bayon بنوعين من المحركات الاقتصادية، محرك بنزين MPi بسعة 1.2 لتر يولد عزما يعادل 84 حصانا، ومحرك T-GDi توربيني بسعة 1.0 ليتر بعزم 100 حصان.


ويبلغ طول هيكل السيارة هيونداي Bayon الشبابية 4 أمتار و18 سم، وعرضه 177 سم، وارتفاعه 149 سم، أما المسافة بين محوري العجلات فهي 258 سم ، و عجلات بأقراص معدنية مميزة بمقاس 15 و17 إنشا .


أما عن المقصورة الداخلية للسيارة هيونداي Bayon فتأتى بواجهة قيادة متطورة فيها شاشتان، واحدة قبالة السائق تعمل كلوحة عدادات إلكترونية وأخرى في المنتصف تعمل باللمس مقاسها 10،25 بوصة.


كما تدعم السيارة هيونداي Bayon أنظمة Apple CarPlay وAndroid Auto والمدعمة بـ 8 مكبرات صوت من نوع Bose، وبنظام لشحن الهواتف الذكية لاسلكيا.


 وتضم العديد من وسائل الأمان، من بينها نظام منع الاصطدام الجانبي على الطرقات، ونظام الحفاظ على المسار أثناء التنقل على الطرق السريعة، وأنظمة للفرملة الأوتوماتيكية في حالات الطوارئ.


أما عن أسعار السيارة هيونداي Bayon، فلم تعلن عنها الشركة حتى يومنا هذا، وسيتم الإعلان والطرح الرسمى خلال الفترة القادمة.

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