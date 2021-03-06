طلاب أولى ثانوي: الامتحانات النهارده سهلة والسيستم ماوقعش









وأكد الطلاب أن الأسئلة لم تخرج عن المنهج الذي تم تدريسه في الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 2020/2021، وأشاروا إلى أن سيستم الامتحان لم يتعرض لأي أعطال معهم طوال فترة الامتحان.









وكانت وسائل التواصل الاجتماعي شهدت تداولا لصور قيل إنها تخص أسئلة وإجابات امتحانات أولى ثانوي اليوم، وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الغش هو آفة مجتمعية مؤسفة ويحتاج علاجها الحقيقي لما هو أهم وأبقى من كاميرات المراقبة والجنود المدججين بالسلاح.











وقال وزير التربية والتعليم إن علاج الغش في الامتحانات يحتاج إلى وعى مجتمعي عميق، ويحتاج مساعدة أولياء الأمور وتوجيه أبنائهم ويحتاج توعية إعلامية وصحوة أخلاقية.





وأضاف وزير التربية والتعليم: "من الواضح أن الغش في امتحانات صفوف النقل وتحديدا الصفين الأول والثاني الثانوي التي تتم حاليا، هو اختيار من لا يريد التعلم".



وأشار إلى أن كل من غش في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي سوف يعاني لاحقا في امتحانات الثانوية العامة ، حيث إن أساليب الغش لن تكون متاحة بأي حال من الأحوال في امتحانات الثانوية العامة، والتي تضمن تكافؤ الفرص وانعدام التسريب وانعدام الغش بأنواعه، وسيكون تصحيحها إلكترونيا بدون تدخل بشري ضمانا للشفافية المطلقة.







و أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات رسمية عاجلة لجميع مديري المدارس الثانوية، بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي .









وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة تخصيص أعضاء أمن من العاملين بالمدرسة، لتكون مهامهم عدم السماح للطلاب باصطحاب الكتب الخارجية أو المذكرات أو التليفونات المحمولة أو أي أجهزة تساعد على الغش.









وأكدت تعليمات الوزارة أيضا ضرورة الإعلان في مكان ظاهر في اللجان على أن حيازة التليفون المحمول، حتى وان كان مغلقا يعتبر شروع في الغش والإخلال بنظام الامتحان، وهو ما سيعرض الطالب للمساءلة القانونية.









وشملت تعليمات وزارة التربية والتعليم أيضا ضرورة توقيع الملاحظين بكشوف الملاحظة المعدة من قبل مدير المدرسة ومسئول شئون الطلبة والموضح بها رقم اللجنة والفترة الامتحانية، على أن تحتفظ المدرسة بتلك الكشوف لتحديد المهام والمسئوليات.









وتم التشديد كذلك على ضرورة إلتزام الملاحظين بأسماء الطلاب الواردة بكشوف المناداة - لكل لجنة فرعية - والتأكد من شخصية الطلاب، والتنبيه على الطلاب بضرورة التوقيع بكشوف الحضور لكل جلسة امتحانية، ويقوم مسئولو وحدات المعلومات بتسجيل غياب الطلاب ومحاضر إثبات الحالة إلكترونيا.

أشاد طلاب الصف الأول الثانوي اليوم، السبت، بمستوى أسئلة امتحاني الفلسفة والفيزياء الذي أدوه إلكترونيا على منصة الامتحان عبر أجهزة التابلت.