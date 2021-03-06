تسليم محطة مياه الباجور كصرح كبير على أرض المنوفية يخدم 48 قرية.. صور

صرح كبير على أرض محافظة المنوفية، يضاف إلى مشروعات المياه والصرف الصحي بمراكز المحافظة.





محطة مياه الباجور والتي تقع بقرية القرنين:





تقع على مساحة 8 أفدنة تبلغ طاقتها الاستيعابية 34 ألف م3/ يوم، بتكلفة تبلغ نحو 808 ملايين جنيه.





تخدم المحطة نحو نصف مليون مواطن موزعين على مدينة الباجور وجميع القرى التابعة للمركز وعددها 48 قرية.





وتشمل الأعمال المدنية للمحطة المآخذ وبيارة المياه العكرة ومبنى طلمبات المياه العكرة والمرشحة وبئر التوزيع ومبنى المرشحات كما تضم خزانين أرضيين ومبنى للأسطوانات وحقن الكلور وخزانات الشبة السائلة ومبان للشبة وطلمبات الروبة والمحولات والمولدات ومبان إدارية أخرى.





ويجرى انتهاء تنفيذ الأعمال المدنية بالمحطة وجار تسليمها.





كما يجرى تنفيذ شبكات وخطوط المياه الخاصة بالمحطة علي مرحلتين التي تصل أطوالها إلى 90 كم الأولى بطول 30كم، والثانية بطول 60كم تقريبًا.





وتشمل المرحلة الأولى تنفيذ وربط 30 كم ونجحت عينات الصحة التي تم أخذها؛ لتغذية مدينة الباجور و8 قرى، وتشمل كفر الباجور، وسنجلف، وكفر سنجلف الجديد، وفيشا الصغرى، والأطارشة، والمنشأة الجديدة، وأبو سنيطة، وأسريجة.



