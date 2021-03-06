التنمية المحلية تكشف عن قرى المرحلة الثانية في مبادرة حياة كريمة.. فيديو

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، المتحدث باسم الوزارة، إن أبرز القري التى يتم التطوير فيها من قبل المبادرة الرئاسية حياة كريمة للمرحلة الثانية تتبع لأولوية الاستهداف إلى 9 معايير، حيث أن المعيار الاول نسبة سكان ريف المركز من إجمالى سكان المركز ككل، والثانى يكون نسبة فقراء ريف المركز من إجمالى سكان ريف المركز.







وأضاف "مساعد وزير التنمية المحلية"، عبر مكالمته الهاتفية فى برنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، أن يتم تتبع كلا من نسبة قري مراكز النجاة، نسبة الأميين الذين يزيد عمرهم عن 15 عام فأكثر، نسبة الأسر التى يعولها الإناث، نسبة الاسر المحرومة من شبكة مياه عامة وشبكة صرف صحي، وبالفعل سوف يتم البدء بتلك المناطق خلال المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة.







وأشار إلى أن بنهاية عام 2024 سوف يتم الانتهاء من تطوير قري الريف المصري ككل، بحيث أن تحتوى على جميع محاور التنمية الشاملة المتكاملة، مضيفا أن وزارة التخطيط تقوم بالاشراف ومتابعة الاجاء في كل المراكز المستهدفة فيتلك القري بصورة مستمرة.



