أحمد حجاج: مصر والسودان تواجهان نفس التحديات

قال السفير أحمد حجاج ، الأمين العام المساعد لمنظمة الوحدة الإفريقية ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى تبنى إنشاء طريق بين القاهرة وكيب تاون فى جنوب إفريقيا والذى سيمر عبر طريق السودان وبدوره سيعمل طفرة فى انتقال الأفراد ، والسلع والخدمات .





وأوضح " حجاج " ، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية اكسترا نيوز ، أن هناك ربط سكك حديدية بين مصر والسودان الإضافة لرفع نسبة الكهرباء التى تزود بها مصر السودان وهناك آفاق تعاون كبرى بين البلدين .





وأشار إلى أن مصر تستورد أغلب اللحوم من السودان حاليأ وهناك ملايين من السودانيين يتلقون تعليمهم فى مصر فى الجامعات المصرية لافتأ إلى أن البلدين يواجهان نفس التحديات .





ولفت إلى مصر ترسل مساعدات صحية فى أوقات الجفاف للدول الإفريقية ووجود آلاف من الخبراء المصريين يعملون فى الجامعات الإفريقية ووتيرة هذه العلاقات تزداد كل عام ، ب الإضافة لمبادرات الرئيس السيسى بالكشف على أمراض الكبد فى الدول الإفريقية .



