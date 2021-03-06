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أحمد حجاج: مصر والسودان تواجهان نفس التحديات

السبت 06/مارس/2021 - 12:54 م
مصر والسودان
مصر والسودان
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شيرين عادل
قال السفير أحمد حجاج ، الأمين العام المساعد لمنظمة الوحدة الإفريقية ،  إن الرئيس عبد الفتاح السيسى تبنى إنشاء طريق بين القاهرة وكيب تاون فى جنوب إفريقيا والذى سيمر عبر طريق السودان وبدوره سيعمل طفرة فى انتقال الأفراد ، والسلع والخدمات .

وأوضح " حجاج " ، خلال  مداخلة هاتفية عبر فضائية اكسترا نيوز ،  أن هناك ربط سكك حديدية بين مصر والسودان الإضافة لرفع نسبة الكهرباء التى تزود بها مصر السودان وهناك آفاق تعاون كبرى بين البلدين .

وأشار إلى أن مصر تستورد أغلب اللحوم من السودان حاليأ وهناك ملايين من السودانيين يتلقون تعليمهم فى مصر فى الجامعات المصرية لافتأ إلى أن البلدين يواجهان نفس التحديات .

ولفت إلى مصر ترسل مساعدات صحية فى أوقات الجفاف للدول الإفريقية ووجود آلاف من الخبراء المصريين يعملون فى الجامعات الإفريقية ووتيرة هذه العلاقات تزداد كل عام  ، ب الإضافة لمبادرات الرئيس السيسى بالكشف على أمراض الكبد فى الدول الإفريقية . 

وتابع أن مصر تقبل الكثير من الطلبة الأفارقة ب المجان دون دفع أى مبالغ ، بالإضافة للمساعدات الانسانية فى أوقات السيول والجفاف للدول الإفريقية. 
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