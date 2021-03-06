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ديني

كيفية إخراج الزكاة لمن كان عليه ديون

السبت 06/مارس/2021 - 12:54 م
كيفية إخراج الزكاة
كيفية إخراج الزكاة لمن كان عليه ديون
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محمود ضاحي
عليا أقساط من تجهيز بنتي للزواج ومعي مبلغ من المال فكيف أحسب الزكاة؟. سؤال ورد للشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء.

وأجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن إخراج الزكاة في هذه الحالة يكون بأن يقوم الشخص الذي ينوي الزكاة بخصم كل الأقساط المتبقية عليه من الديون أولا.

وأشار إلى أنه بعد خصم هذه الأقساط يقيم المبلغ المتبقي معه فلو تبقى بعد خصم الأقساط مبلغ أكثر من 55 ألف جنيه فعليه الزكاة ولو كان أقل من هذا المبلغ فلا زكاة عليه.

في سياق متصل أجاب الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن سؤال مضمونه: عندي مبلغ مر عليه عام وأضيف عليه مبلغ اخر مع العلم ان المبلغ الاخر لم يمر عليه عام فهل أخرج الزكاة على المبلغ الذي مر عليه عام فقط ام على كل ما لدي من مال؟.

ورد عاشور، قائلًا: الأفضل لك هو أنه عندما يمر عام على ما لديك من مال ولم يقل نصابه ان تجمع معه كل ما تملك وتخرج الزكاة عن المجموع كله لأن لك ذمة مالية واحدة.

وتابع: ولكن يمكن اذا اردت ان تجعل كل مال منفصل وهذا فيه ارهاق وانشغال والأفضل ان نجعل المال كله تحت حول واحد.
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