مجلس نقابة الموسيقيين يشارك في احتفالات بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية

ضمن فعاليات احتفالات باختيار بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية 2021 التقي أمير الغناء العربي هاني شاكر ومجلس نقابة الموسيقيين بمحافظة بورسعيد، مع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ود. إيناس عبد الدايم وزير الثقافة وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة، على هامش الاحتفال ببورسعيد عاصمة الثقافة المصرية.





وحرص أمير الغناء العربي والوفد المرافق له، والذي ضم المايسترو محمد أبو اليزيد والمايسترو أحمد رمضان والدكتور أحمد أبوالمجد علي زيارة قصر ثقافة بورسعيد وتشجيع فريق أطفال بورسعيد في إطار الدور الذي تقوم به نقابة المهن الموسيقية في تنمية المواهب وإسعاد الأطفال.



