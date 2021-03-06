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أخبار العالم

الإمارات تسجل 2959 إصابة جديدة بفيروس كورونا

السبت 06/مارس/2021 - 12:54 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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أمينة الدسوقي

أجرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات 242.159 فحصًا جديدًا خلال الساعات الـ 24 الماضية،بهدف حصر الحالات المصابة بفيروس كورونا.

ووفقًا للإمارات نيوز أعلنت الوزارة تسجيل 2959‪ إصابة جديدة بفيروس كورونا من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

وأضافت الوزارة، أنه تم تسجيل 14 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس. بينما تم تسجيل 1901‪ حالة شفاء جديدة خلال ال24 ساعة الماضية.

وناشدت الوزارة الجميع التقيد التام بإجراءات العزل الصحي والتباعد الاجتماعي والمكاني وتقليل الازدحام والالتزام بارتداء الكمامات للحد من عدوى انتشار فيروس كورونا.

 

 

 


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