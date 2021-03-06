بالتزامن مع اقتراب الفصل الدراسي الثاني.. الجامعات تؤهل البنية التحتية للتعليم الهجين.. وهذه آلية الدراسة للطلاب بالكليات العملية والنظرية

الأعلى للجامعات: لا صحة لتاجيل إنطلاق الفصل الدراسي الثاني والوضع مطمئن بالامتحانات

الجامعات الخاصة: ما أنفق على البنية التحتية بالجامعات نجني ثماره بتجربة التعليم عن بعد

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أكد المجلس الأعلى للجامعات تطبيق نظام التعليم الهجين المعلن عنه منذ بداية العام الدراسي الجاري (الجمع في التعليم بين حضور الطلاب للحرم الجامعي والتعليم أون لاين)، مع الالتزام بتقليل أعداد الطلاب بالمدرجات وقاعات التدريس ومعامل التدريب العملي لتحقيق التباعد الاجتماعي وفقا للأعداد المقررة، وأن يكون حضور الطلاب للجامعات والمعاهد مطابقا للقرارات السابقة للمجلس الأعلى للجامعات، التي تؤكد عدم تواجد طلاب الكليات النظرية بالحرم الجامعي لأكثر من يومين أسبوعيا، وطلاب الكليات العملية بين 3 - 4 أيام أسبوعيًا، حسب طبيعة الدراسة بالكليات.

وقال مصدر مسئول بالمجلس الأعلى للجامعات إنه لا صحة للشائعات حول تأجيل الفصل الدراسي الثاني أو الاكتفاء بالتعليم عن بعد، وعدم حضور الطلاب بالجامعات، مشيرا إلى أن الوضع بالجامعات خلال فترة الامتحانات يمر بسلام، فالأعداد المشتبه بها مطمئنة كما أن التعامل في الجامعات مع الوضع في منتهى الجدية.

وأضاف المصدر، في تصريح لموقع "صدى البلد"، أن الفصل الدراسي الثاني سيبدأ في موعده المحدد، بينما الفصل الدراسي الثاني سيستمر بنظام التعليم الهجين، كما أقره المجلس الأعلى للجامعات منذ بداية العام الدراسي، مشددا على عدم سماع الطلاب لأي من الشائعات التي يروجها البعض والنظر ومتابعة القرارات الرسمية للمجلس عبر الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالي فقط.







بينما قال الدكتور جمال سليمان، رئيس جامعة 6 أكتوبر، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، على هامش المؤتمر السنوي الثاني لبرنامج شركة هواوي تكنولوجي مصر التدريبي الرائد "بنك القدرات" iTB ICT Talent Bank، إنه طبقا لما اتفق عليه المجلس الأعلى للجامعات سابقا أن الكليات النظرية سيكون الحضور بها يومين في الأسبوع بينما العملية لمدة من 3 لـ4 أيام وباقي الأسبوع سيكون من خلال الدراسة أونلاين.





وأضاف: "تجربة التعليم عن بعد أثبتت ما تم إنفاقه من الدولة على البنية التحتية وكفاءة الشبكات وسرعة الإنترنت نجني ثماره لأننا إلى حد كبير تمكنا من تخطي الفصل الدراسي الثاني بأقل قدر من الخسائر، لذا أعتقد أصبح لنا خبرة، وأصبحت الدولة بالكامل قادرة على مواصلة التعليم عن طريق تقنيات التعليم عن بعد".





وأشار إلى أنه من المؤكد أن التعليم عن بعد ليس جيدا 100%، ولكن ما تم إنجازه خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الماضي والفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي كان جيدا، خاصة أن أعداد الطلاب بالتعليم الجامعي وما قبل الجامعي كبيرة جدا فهم ملايين من الطلاب فكون مصر قادرة على توفير التعليم عن بعد في وقت وجيز فهذا جيد جدا.





وتابع: "لكن هناك مشاكل في نوعية التعليم عن بعد بالكليات العملية مثل كليات الطب التي تحتاج إلى الحضور للكلية رغم ارتفاع المستوى التقني وكفاءة التعليم عن بعد، إلا أن الحضور أمر ضروري، كما أن الجامعات ليست فقط تعلم فهي رياضة وأنشطة رياضية واجتماعية ورحالات جميعها توقف بسبب كورونا، لذا فالتعليم عن بعد هو وسيلة تحقق قدر من النجاح ليس كل النجاح إنما في ظل الظروف الاستثنائية للدولة بالكامل لذا لا بد من أن نتقبل تفعيل التعليم عن بعد تحسينه والإضافة له وعمل معامل افتراضية وعمل مناقشات مباشرة مع الطلب فكل يوم نضيف أنشطة جديدة للتعلم عن بعد".





واستكمل: "الأنشطة الطلابية تأثرت بشكل كبير بسبب كورونا خلال الفترة السابقة، لكن هناك بعض الأنشطة والدورات تمت أونلاين، كما أن جميع الأنشطة والمهرجانات والرحلات وغيرها توقفت جميعها خلال الفترة الماضية، أملا خلال الأسابيع القادمة أن تسمح الظروف بعودة الأنشطة الطلابية مرة أخرى".

وكان المجلس الأعلى للجامعات عقد اجتماعه الدوري، صباح السبت ٢٠ فبراير ٢٠٢١، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد لطيف، أمين عام المجلس، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة حلوان بالقاهرة.





بينما أكد المجلس بدء الفصل الدراسي الثاني، واستكمال أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 27 فبراير، تنفيذًا لقرار لجنة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء، على أن تستأنف الدراسة، وتستكمل أعمال الامتحانات طبقا للنظم واللوائح والجداول المُعلنة بالمعاهد والكليات بالجامعات.