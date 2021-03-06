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برلمان

برلماني: طفرة غير مسبوقة بقطاع الطيران المدني منذ تولي السيسي

السبت 06/مارس/2021 - 01:17 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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ماجدة بدوي
قال أحمد إدريس، عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، أن مصر تعيش الآن استقرارًا أمنيًا واقتصاديًا، بفضل القيادة السياسية الرشيدة لها وتحقيق الأمن والأمان على يد رجال صدقوا ما عاهدوا من التضحية بكل نفيس وغال من أجل رفعة وعزة هذا الوطن من رجال الجيش والشرطة.

وأضاف النائب، في بيان صحفي، إن قطاع الطيران المدني يشهد نهضة كبيرة ونقلة نوعية وغير مسبوقة فى عهد الرئيس السيسى لم يشهدها منذ عقود، فمنذ توليه المسئولية بعد أن لبى نداء الشعب له فى ٣٠ يونيو ٢٠١٤ أكد أن الدولة عازمة على المضى قدمًا فى خطة التنمية المستدامة، وقد أولى الطيران المدنى اهتماما خاصا، حيث إنه واحد من القطاعات المهمة التي تسعى الدولة لنهضتها وتقدمها ووضعها على خريطة العالمية.

وأوضح أحمد إدريس، وأن منظومة وزارة الطيران المدنى تعمل على النهوض بالمرفق وصولًا به إلى المستويات العالمية وتأمين سلامة وأمن الطيران فى خدمة المجتمع المحلى والعالمى وإعداد العمالة اللازمة له وتطوير أداء العاملين بما يتماشى مع التطور الهائل فى صناعة النقل الجوي العالمي .

وأشاد بجهود قيادات الوزارة التي كانت وراء حشد الشهادات الدولية واجتياز التفتيشات العالمية التي كانت وراء مواكبة المطارات وأنشطة الطيران المدني لمثيلتها العالمية.
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