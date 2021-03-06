وسط استقبال حافل.. رئيس الوزراء يواصل جولته في المنوفية ويتابع تبطين الترع بسبك الضحاك.. صور

استقبل أهالي قرية سبك الضحاك التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء استقبالا حافلا، حيث توجهوا له بالشكر وحملوه رسالة شكر للرئيس عبد الفتاح السيسي.









جاء ذلك خلال تفقده مشروع تبطين الترع بالقرية، حيث استمع رئيس الوزراء إلى مطالب الأهالي.





واستجاب رئيس الوزراء لطلب الأهالي بضرورة إنشاء سور سلكي على حواف الترع التي تمر في منطقة الكتل السكانية، وذلك لحماية الأهالي وأطفالهم ومنعا لإلقاء المخلفات بها، مشددا على ضرورة الحفاظ على ما تحقق في هذا المشروع من الأهالي أنفسهم.





وأكد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، أن هناك عددا من المشروعات جار تنفيذها في نطاق المحافظة، ومنها انتهاء تأهيل ترعة "مصرف شمنديل"، بناحية قويسنا، بنسبة ١٠٠%، وبطول ١ كم، وبتكلفة ٢.٢٨٥ مليون جنيه، كما تم الانتهاء من تأهيل ترع "كفر السيد"، بطول ١.٩٥٠ كم، بأشمون، ووصلة راضي بطول ٨٠٠ م، بأشمون، و"المنحر" بطول 1000 كم، بشبين الكوم، وبتكلفة إجمالية ٩.٧٧ مليون جنيه، كما أنه جار استكمال عدد آخر من المشروعات بمختلف مراكز ومدن المحافظة؛ حيث يجري تأهيل ترع "حبوظة" بالباجور، بطول ٢.٩٨٠ كم، وكذا ترعة "دروة راضي"، بأشمون بطول ٣.٢٠٠ كم، ورياح " بي العرب"، بالباجور بطول ٨.٤٠٠ كم، فضلًا عن استمرار العمل في تأهيل ترع "ديا الكوم" ببركة السبع، بطول ١٢.٨٦٠ كم، ووصلة "الهويشة" ببركة السبع، بطول ١.٦٠٠ كم، و"الحلفاية" ببركة السبع بطول ٥.٧٥٠ كم وكذا ترعة "مليج الغربية" ببركة السبع، بطول ٥.٤٠٠ كم.









وقال إنه جار إدراج باقي الترع بنطاق المحافظة للتأهيل خلال هذه المرحلة، حيث تم تأهيل ترعة "اليوزباشي" بناحية الشهداء بطول ٤.٦٠٠ كم، وترعة "جنابية النجار" بناحية أشمون، بطول ٢.٨٠٠ كم، وكذا تأهيل ترعتي "بابل الشرقي" و"بابل الغربي"، بناحية "تلا" بطول ٦.٢٥٠ كم، وكذلك ترعة "الجردة" بناحية شبين الكوم بطول ٩.٦٥٠ كم، فضلًا عن تأهيل ترع السنجق، والقشاشة اليمنى، ومنحر غمرين بناحية منوف، بأطوال يصل إجماليها إلى ١٢.٤٧٠ كم، بالإضافة إلى تأهيل ترعة "نجلة" بطول ١ كم.









في الوقت نفسه، تم إدراج مركزي "الشهداء" و"أشمون" ضمن مشروعات مبادرة "حياة كريمة"، وجار طرح ترع المركزين بالكامل لتأهيل ٣٠٠ كم تقريبا من الترع.









وفيما يتعلق بمشروع تأهيل ترعة "سُبك الضحّاك"، وهي إحدى الترع التابعة للإدارة العامة لري المنوفية بهندسة ري الباجور، والتي يصل طولها إلى 3.600 كم، فقد بدأ التنفيذ الفعلي للمشروع في يناير الماضي، وجار العمل على استكمال مراحله.



