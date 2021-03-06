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فن

من بورسعيد الباسلة.. هانى شاكر يبهر متابعيه من أحدث ظهور من حفلاته

السبت 06/مارس/2021 - 01:17 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشر الفنان هاني شاكر عدة صور، وذلك من خلال حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

و ظهر هانى شاكر من حفه المقتم فى بورسعيد، و علق هانى شاكر قائلًا:" من حفل المركز الثقافي بمحافظة بور سعيد الباسلة #هاني_شاكر".

 
وتعد أحدث أعماله، فيديو كليب يجمعه بالفنانة اللبنانية كارول سماحة، بعنوان "بقالي كتير" والذي تصدر التريند مؤخرا وحقق ملايين المشاهدات.


من ناحية أخرى، طرح أمير الغناء العربى هانى شاكر، نقيب الموسيقيين، مؤخرا كليب أغنيته الجديدة "كيف بتنسى" عبر قناته الرسمية عبر يوتيوب، وأداها باللهجة اللبنانية، وهى من كلمات نادين الأسعد، وألحان وليد توفيق، توزيع باسم منير، وإخراج هنا حافظ
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