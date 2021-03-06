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أصل الحكاية

بعد تقدم مصر.. ما مؤشر الحرية الاقتصادية؟

السبت 06/مارس/2021 - 01:14 م
مؤشر الحرية الاقتصادية
مؤشر الحرية الاقتصادية
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قسم الاقتصاد
أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أمس الجمعة، إنفوجرافا حول تقدم مصر ثلاث مراكز في مؤشر الحرية الاقتصادية، وذلك بحسب تقرير عن معهد فريزر الكندي في سبتمبر 2020 بعنوان "الحرية الاقتصادية في العالم".

ويتساءل الكثيرين عن ما هو مؤشر الحرية الاقتصادية (Index of Economic Freedom) ، ويعد ذلك المؤشر هو سلسلة من 10 قياسات اقتصادية أنشأتها مؤسسة التراث وصحيفة وال ستريت جورنال، هدفها المعلن هو قياس درجة الحرية الاقتصادية في دول العالم، ويكون ذلك مدلول هام لرؤوس الأموال والمستثمرين بشأن قرارات ضح الأموال خلال الفترات اللاحقة لفترة القياس.

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وحدد المقياس 5 مفاتيح مدلولية يتم من خلالها تقييم أداء اقتصاد الدول المختلفة، حيث وضع درجات للقياس كالأتي:

- اقتصاد حر (80-100)
- اقتصاد حر إلى حد كبير (70.0-79.9)
- اقتصاد  حر إلى حد ما (60.0-69.9)
- اقتصاد غير حر إلى حد كبير (50.0-59.9)
- اقتصاد مقموع (0-49.9).

ووفقا للتقارير وأحدث بيانات توافرت في 2018، فقد نجحت مصر في التقدم 3 مراكز في مؤشر الحرية الاقتصادية، وذلك بتحسُّن ترتيبها في 3 مجالات؛ متقدمة 41 مركزًا في مجال "سهولة النفاذ إلى الأموال"، و12 مركزًا في مجال "حرية التجارة الدولية"، ومركزًا واحدًا في مجال "التشريعات التنظيمية".

وأوضح أن هذا ولا تزال هونغ كونغ تتصدر ترتيب الدول على المؤشر، في حين جاءت فنزويلا في ذيل قائمة دول المؤشر، لتأتي كل من نيوزيلندا وسويسرا والولايات المتحدة ضمن الدول الأعلى تصنيفًا على المؤشر، مقابل الكونغو، وليبيا، والسودان ضمن الدول الأقل تصنيفًا على المؤشر.
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