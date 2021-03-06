بعد تقدم مصر.. ما مؤشر الحرية الاقتصادية؟

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أمس الجمعة، إنفوجرافا حول تقدم مصر ثلاث مراكز في مؤشر الحرية الاقتصادية، وذلك بحسب تقرير عن معهد فريزر الكندي في سبتمبر 2020 بعنوان "الحرية الاقتصادية في العالم".





ويتساءل الكثيرين عن ما هو مؤشر الحرية الاقتصادية (Index of Economic Freedom) ، ويعد ذلك المؤشر هو سلسلة من 10 قياسات اقتصادية أنشأتها مؤسسة التراث وصحيفة وال ستريت جورنال، هدفها المعلن هو قياس درجة الحرية الاقتصادية في دول العالم، ويكون ذلك مدلول هام لرؤوس الأموال والمستثمرين بشأن قرارات ضح الأموال خلال الفترات اللاحقة لفترة القياس.





اقرأ أيضا:





وحدد المقياس 5 مفاتيح مدلولية يتم من خلالها تقييم أداء اقتصاد الدول المختلفة، حيث وضع درجات للقياس كالأتي:





- اقتصاد حر (80-100)

- اقتصاد حر إلى حد كبير (70.0-79.9)

- اقتصاد حر إلى حد ما (60.0-69.9)

- اقتصاد غير حر إلى حد كبير (50.0-59.9)

- اقتصاد مقموع (0-49.9).



