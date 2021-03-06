تمهيدا لدخولها الخدمة.. رئيس الوزراء يتفقد محطة الحامول بتكلفة مليار جنيه لخدمة ٣٥٠ ألف مواطن

استكمل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولته الميدانية بمحافظة المنوفية، حيث تفقد محطة مياه الحامول بمركز منوف، وذلك تمهيدا لدخولها الخدمة.









وتقع المحطة على مساحة ٧ أفدنة بتكلفة نحو مليار جنيه لخدمة ٣٥٠ ألف مواطن من أهالي مركزي منوف وسرس الليان.









فيما طالب رئيس الوزراء بالإسراع بمعدلات التنفيذ بما يُسهم في دخول المحطة الخدمة في أقرب وقت ممكن.







