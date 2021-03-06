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محافظات

تمهيدا لدخولها الخدمة.. رئيس الوزراء يتفقد محطة الحامول بتكلفة مليار جنيه لخدمة ٣٥٠ ألف مواطن

السبت 06/مارس/2021 - 01:18 م
جولة رئيس الوزراء
جولة رئيس الوزراء
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مروة فاضل
استكمل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولته الميدانية بمحافظة المنوفية، حيث تفقد محطة مياه الحامول بمركز منوف، وذلك تمهيدا لدخولها الخدمة.


وتقع المحطة على مساحة ٧ أفدنة بتكلفة نحو مليار جنيه لخدمة ٣٥٠ ألف مواطن من أهالي مركزي منوف وسرس الليان.


فيما طالب رئيس الوزراء بالإسراع بمعدلات التنفيذ بما يُسهم في دخول المحطة الخدمة في أقرب وقت ممكن.


فيما يستكمل رئيس الوزراء جولته في مراكز المحافظة لتفقد العديد من المشروعات، حيث يتوجه إلى مدينة شبين الكوم لزيارة الصرح الطبي مستشفى الحالات الطارئة التابعة للمستشفى التعليمي.
تمهيدا لدخولها الخدمة.. رئيس الوزراء يتفقد محطة الحامول بتكلفة مليار جنيه لخدمة ٣٥٠ ألف مواطن
تمهيدا لدخولها الخدمة.. رئيس الوزراء يتفقد محطة الحامول بتكلفة مليار جنيه لخدمة ٣٥٠ ألف مواطن
تمهيدا لدخولها الخدمة.. رئيس الوزراء يتفقد محطة الحامول بتكلفة مليار جنيه لخدمة ٣٥٠ ألف مواطن
تمهيدا لدخولها الخدمة.. رئيس الوزراء يتفقد محطة الحامول بتكلفة مليار جنيه لخدمة ٣٥٠ ألف مواطن
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