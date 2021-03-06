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أخبار العالم

30 قتيلًا وجريحًا في قصف روسي على مناطق الاحتلال التركي بشمال سوريا

السبت 06/مارس/2021 - 01:17 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلن المرصد السوري، ارتفاع عدد القتلى جراء استهداف البوارج الروسية لحراقات وسوق نفط في كل من ترحين والحمران ضمن مناطق نفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها بريف حلب الشمالي، بصواريخ أرض_ أرض إلى 4 وإصابة 24 آخرين بجروح وحروق متفاوتة الخطورة، إضافة إلى معلومات عن قتلى وجرحى آخرين.

كما سقطت عدة صواريخ على منطقة حراقات ترحين بريف حلب الشرقي، ما أدى إلى اندلاع حرائق كبيرة في المنطقة.

وكان المرصد السوري رصد، أمس إطلاق البوارج الحربية الروسية الراسية في شواطئ سوريا، 3 صواريخ أرض-أرض، سقطت قرب سوق ومحطات تكرير النفط الخام قرب منطقة الحمران بريف جرابلس شمال شرق محافظة حلب.

وفى27 فبراير وقعت انفجارات في ريف حلب الشمالي الشرقي، نتيجة صواريخ مجهولة استهدفت حراقات النفط البدائية في قرية المزعلة غرب مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

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