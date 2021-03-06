ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

وزير الاتصالات: تطوير 50 مكتب بريد وإضافة 40 ماكينة صراف آلى جديدة في كفر الشيخ

السبت 06/مارس/2021 - 01:28 م
وزير الاتصالات ومحافظ
وزير الاتصالات ومحافظ كفر الشيخ
Advertisements
محمود زيدان
أعلن الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، اليوم، عن  إنشاء مركز تدريب وإبداع رقمى بمحافظة كفر الشيخ باستثمارات 100 مليون جنيه؛ لتوفير التدريب التقني وتنفيذ برامج للإبداع الرقمي وريادة الاعمال للشباب.

وأضاف، وزير الاتصالات، خلال زيارته لمحافظة كفر الشيخ،  سيتم خلال هذا العام تطوير 50 مكتب بريد بالمحافظة وتزويدها بمكتبين متحركين لخدمة المناطق المزدحمة، إلى جانب إضافة 40 ماكينة صراف آلى بالمحافظة.

وأشار الوزير، فى إطار مشاركة وزارة الاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات في مبادرة حياة كريمة لتطوير القرى؛ فانه من المقرر رفع كفاءة البنية المعلوماتية لمركز مطوبس وامدادها بكابلات الياف ضوئية لتحسين كفاءة الانترنت بكل منزل فى قرى المركز. 

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الاتصالات، مع القيادات التنفيذية والشعبية، بحضور المحافظ ونائبه والسكرتير العام والمساعد، أشرف عبد الونيس، عضو مجلس الشيوخ، واللواء سعيد عمارة، ومحمد زكي، والدكتورة هدى الطنباري، وعلي أبو أحمد، والمهندس باسم حجازي، والدكتورة جميانة لويس، والنائب سيد شمس الدين، أعضاء مجلس النواب.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

ماذا قال وزير الاتصالات أمام مجلس النواب؟.. التفاصيل الكاملة

وزير الإتصالات: 35.5 مليار جنيه لرفع كفاءة الإنترنت

وزير الاتصالات أمام مجلس النواب.. مليون مواطن يستفيدون من 45 خدمة على منصة مصر الرقمية.. ارتفاع حجم الناتج المحلي للقطاع لـ107.7 مليار جنيه.. واستثمارات بـ30 مليار جنيه لتنفيذ مشروع رفع كفاءة الإنترنت

وزير الاتصالات: رفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية في 51 مركزا ضمن مبادرة حياة كريمة

محافظ كفر الشيخ يستقبل وزير الاتصالات لافتتاح عدد من المشروعات التكنولوجية

وزير الاتصالات يفتتح عددا من المشروعات التنموية بكفر الشيخ

ترشيحاتنا

تغطية خاصة.. ماذا تحمل زيارة الرئيس إلى السودان | مشروعات وطموحات

حكم عائد شهادات الاستثمار.. الإفتاء تجيب

5 مشروبات تساعد في إنقاص الوزن أثناء النوم.. تعرف عليها

وزير الأوقاف يعقد مؤتمرا صحفيا غدا

بعباءة مفتوحة.. أسيل عمران تبرز أنوثتها على إنستجرام

يدعم صحة الهضم ويخفف الإمساك.. تعرف ماذا يحدث للجسم عند تناول اللب السوري

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على نيسان قشقاي 2021 في مصر.. سعر ومواصفات

بين الكاجوال والكلاسيك.. شاهد أبرز إطلالات دينا داش

بفستان مبهج.. درة تبهر متابعيها في أحدث جلسة تصوير