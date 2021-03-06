وزير الاتصالات: تطوير 50 مكتب بريد وإضافة 40 ماكينة صراف آلى جديدة في كفر الشيخ

أعلن الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، اليوم، عن إنشاء مركز تدريب وإبداع رقمى بمحافظة كفر الشيخ باستثمارات 100 مليون جنيه؛ لتوفير التدريب التقني وتنفيذ برامج للإبداع الرقمي وريادة الاعمال للشباب.





وأضاف، وزير الاتصالات، خلال زيارته لمحافظة كفر الشيخ، سيتم خلال هذا العام تطوير 50 مكتب بريد بالمحافظة وتزويدها بمكتبين متحركين لخدمة المناطق المزدحمة، إلى جانب إضافة 40 ماكينة صراف آلى بالمحافظة.





وأشار الوزير، فى إطار مشاركة وزارة الاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات في مبادرة حياة كريمة لتطوير القرى؛ فانه من المقرر رفع كفاءة البنية المعلوماتية لمركز مطوبس وامدادها بكابلات الياف ضوئية لتحسين كفاءة الانترنت بكل منزل فى قرى المركز.



