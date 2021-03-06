على سعداوى: السودان عمق إستراتيجي لمصر وبينهما آفاق تعاون

قال على سعداوى، عميد معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل: إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى السودان تعيد المسار الطبيعى للعلاقات الأخوية والتاريخية التى تجمع بين البلدين.





وأوضح "سعداوى" ، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية إكسترا نيوز ، أن السودان عمق استراتيجى لمصر خاصة أن توثيق العلاقات يصب فى مصلحة البلدين ، لافتأ إلى أن السودان تجمعنا بهم روابط أخوية .





وأشار إلى أن موقف عمر البشير الرئيس السابق للسودان أضر بمصر وبالعلاقات بين البلدين ، ولفت إلى أن زيارة الرئيس السيسى تؤكد على حرصه وإصراره لعودة العلاقات بين البلدين كما كانت .





ولفت إلى أن دلالة توقيت هذه الزيارة هامة للغاية خاصة أنها تؤكد وقوف مصر بجانب السودان بحفاظه على أرضه وسيادته على أراضيه وتمسك الموقفين المصرى والسودانى فيما يتعلق بمفاوضات سد النهضة .





وتابع ، بوجود ربط سكك حديدية بين مصر والسودان الإضافة لرفع نسبة الكهرباء التى تزود بها مصر السودان وهناك آفاق تعاون كبرى بين البلدين .































