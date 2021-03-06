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حوادث

مصادرة 2 طن أعلاف حيوانية غير صالحة للاستهلاك بالغربية

السبت 06/مارس/2021 - 01:49 م
حملات امنية
حملات امنية
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احمد علي
تمكن ضباط مباحث التموين بالغربية، اليوم السبت، من ضبط 2 طن أعلاف حيوانية، مجهولة بيانات الإنتاج والصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الحيوانى داخل مدشة، قبل طرحها للبيع فى الأسواق.




كان اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من العميد وليد العيسوى، مدير مباحث التموين، يفيد بتمكن ضباط مباحث التموين وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط 2 طن "أعلاف حيوانية" يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستخدام الحيوانى لعدم وجود بيانات تفيد بتاريخ الإنتاج والصلاحية، بحوزة مالك مدشة لإنتاج الأعلاف الحيوانية بنطاق المحافظة.


وجاء ذلك تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.


وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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