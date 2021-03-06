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تعليم

هدوء والتزام داخل لجان الامتحانات بجامعة قناة السويس..صور

السبت 06/مارس/2021 - 02:41 م
صدى البلد
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انجي هيبة
أشاد الدكتور أحمد زكي، رئيس جامعة قناة السويس، بالهدوء والالتزام والاستقرار داخل لجان امتحانات الطلاب بالجامعة مع توفير أجواء الراحة والطمأنينة لجميع الطلاب.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التى قام بها الدكتور أحمد زكي، رئيس جامعة قناة السويس، يرافقه الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب لمتابعة سير العملية الامتحانية داخل اللجان.

وبدأ صباح اليوم الأسبوع الثانى من امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الجامعى 2020-2021، وشهدت الجامعة اليوم امتحانات بكلية التربية الرياضية والكلية المصرية الصينية وكلية التربية وكلية الآداب والعلوم الإنسانية وكلية الصيدلة وكلية السياحة وكلية الألسن وكلية التجارة وكلية الهندسة وكلية الزراعة وكلية العلوم وكلية الطب البيطرى والمعهد الفنى للتمريض.

وقال رئيس جامعة قناة السويس، إن الامتحانات مستمرة وسط إجراءات احترازية مشددة ضد فيروس كورونا أقرتها الجامعة طوال فترة الامتحانات، مشيرا إلى التزام الطلاب بتنفيذ تلك الإجراءات خلال فترة الامتحانات بدايه من الدخول من البوابات وأثناء تواجدهم داخل اللجان حتى الخروج مرة أخرى من بوابات الجامعة.

من جانبه اطمأن الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة من تحقيق الالتزام داخل اللجان، مؤكدًا على توفير جميع مقومات الراحة للطلاب بقاعات الإمتحانات لأداء امتحاناتهم، مستطلعًا آراء الطلاب حول مراعاة توزيع المنهج والأسئلة على الوقت المخصص للامتحان، وسأل الطلاب عن مدى اتفاقها مع عناصر المنهج وتنوعها لقياس مستوى الفهم.

على الجانب الآخر حرص الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وهدى فرج أمين عام الجامعة على متابعة دخول الطلاب صباحًا من بوابات الجامعة المختلفة للاطمئنان على عدم وجود أي تزاحم والتزام الجميع بارتداء الكمامة وقياس درجة الحرارة والمرور من على بوابات التعقيم الإلكترونية.
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