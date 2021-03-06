لا تقف بجواره.. أمين الفتوى: على الزوجة الوقوف خلف زوجها في الصلاة.. فيديو

أين أقف عندما يؤمني زوجي في الصلاة.. سؤال ورد للشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.





قال أمين الفتوى خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار: إن المرأة إذا صلت مع زوجها جماعة تقف خلفه، ولا تقف بجواره.





واستشهد، بما ورد من أن النبي ﷺ لما صلى في بيت أنس صلاة الضحى جعل أنس عن يمينه وجعل المرأة خلفهما، وفي اللفظ الآخر: صلى بأنس واليتيم وجعلهما خلفه وجعل المرأة خلفهما وهي جدة أنس.





هل هناك فرق بين الصلاة الصحيحة والمقبولة؟

قال الشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الصلاة الصحيحة هي التي توافرت فيها شروط الصحة والقيام بأركانها، مشيرًا إلى أن من شروط صحة الصلاة العلم بدخول الوقت وطهارة البدن والثوب والمكان واستقبال القبلة وستر العورة.





وأوضح «العجمي» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: هل هناك فرق بين الصلاة الصحيحة والمقبولة؟ أن الصلاة الصحيحة تتوافر فيها كذلك مراعاة أركان الصلاة والإتيان بها مثل القيام والركوع والسجود، لافتًا إلى أن الصلاة إذا توافرت فيها كل تلك العناصر من شروط الصحة والقيام بأركانها؛ تعد صلاة صحيحة.





وأضاف أمين الفتوى أنه: «أما عن الصلاة المقبولة؛ فالأعمال الصالحة المقبولة لا يعلمها إلا الله».



