وصول 12 طبيبا متخصصا إلى مستشفى بئر العبد

استقبلت مستشفى بئر العبدالمركزي النموذحي بمحافظة شمال سيناء، السبت، دفعة جديدة من أطباء البرتوكول من اربع جامعات مصرية، لتوقيع الكشف الطبي على المرضى وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، وذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء، وكليات الطب في أربع جامعات مصرية هي "القاهرة، والأزهر، والزقازيق، والمنصورة".

وقال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة في شمال سيناء إن الدفعة الجديدة تضم 12 طبيبًا من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية في مختلف التخصصات الطبية النادرة لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين ، اعتبارًا من اليوم السبت وحتي يوم الجمعة القادم، وإحالة الحالات الحرجة الي المستشفيات الجامعية لاستكمال علاجها.

وأضاف الدكتور طارق شوكة، أن أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب بجامعات القاهرة، الأزهر، الزقازيق، المنصورة، في مختلف التخصصات، سيستمر وصولهم تباعًا كل أسبوع إلى المحافظة، لإجراء العمليات الجراحية والكشف على المرضى بالمجان، إلى جانب المحاضرات والتدريب العملي.

من جانبه، قال فتحي عثمان، مسؤول التثقيف والإعلام الصحي بالمديرية، إنه كان في استقبال الدفعة الجديدة عند وصولها إلى مدينة بئر العبد، الدكتور تامر حمدي، مدير مستشفى بئر العبد، وعدد من الأطباء والعاملين بالمستشفى.



في نفس السياق .. نجح فريق طبي من أطباء الجامعات المصرية بالتعاون مع أطباء مستشفى بئر العبد المركزى فى إجراء عملية جراحية ذات مهارة لتوسيع القناة الشوكية لمريض ، وذلك فى غرفة العمليات الرئيسية فى مستشفى بئر العبد بشمال سيناء .

وأكد الدكتور تامر حمدى مدير عام مستشفى بئر العبد المركزى أن المريض وصل الى المستشفى بعد معاناته من ألام حاده أسفل الظهر مصاحبة بتنميل وخدل للساق اليسرى وصعوبة بالحركة .. مع عدم استجابة المريض للعلاج الدوائى .

وأضاف مدير مستشفي بئر العبد ، ان الفريق الطبي قرر إجراء تدخل جراحى دقيق لتوسيع القناة الشوكية وتسليك الجذور العصبية للمريض .. مع تثبيت الفقرات بواسطة شرائح ومسامير وتركيب قفص كربونى .. مع استئصال الغضروف ما بين الفقرة الخامسة القطنية والأولى العجزية .



