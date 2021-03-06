السعودية.. «الصحة» توضح الفترة الزمنية بين لقاح كورونا والتطعيمات الأخرى

بيّنت وزارة الصحة السعودية، أنَّ تلقي لقاح كورونا يفضل أن يكون الشخص بمفرده، وبفترة لا تقل عن 14 يومًا قبل أو بعد تلقّي أي تطعيمات أخرى.





وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة عبر تويتر ردًا على استفسار من أحد المواطنين، أنَّه «بشكل عام ونظرًا لعدم وجود بيانات حول إعطاء اللقاح بالتزامن مع اللقاحات الأخرى، فيكون تلقي لقاح فيروس كورونا بمفرده مع فترة لا تقل عن ١٤يومًا قبل أو بعد اللقاحات الأخرى» وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة عاجل.





وقال المواطن في استفساره: هل تتعارض جرعة MMR (الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية) مع لقاحي كورونا، سواء فايزر أو إسترازينيكا؟.





وكانت قد كشفت وزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان السعودية، عن برتوكولات التباعد الاجتماعي في المطاعم والمقاهي، مشددة على ضرورة تطبيق التباعد الاجتماعي في أماكن استلام الطلبات والانتظار بمسافة متر ونصف، وأن يعامل أفراد الأسرة الواحدة كفرد واحد ولا يلزم التباعد بينهم.





وأعلنت وزارة الشؤون البلدية السعودية اليوم، السبت، وضع آلية لإدارة قائمة الانتظار بحيث تمنع تكدس العملاء عند مدخل المطاعم أو المقاهي ويكون طريق الحجز المسبق بالتطبيقات الإلكترونية أو التليفون.



