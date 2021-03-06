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سيارات ضرائب متنقلة لمساعدة الممولين.. تعرف على أهميتها وفائدتها للمواطن

السبت 06/مارس/2021 - 01:56 م
مصلحة الضرائب توفر
مصلحة الضرائب توفر سيارات متنقلة لمساعدة الممولين
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فرح علاء الخولي
قالت الدكتورة سناء عبد المنعم، رئيس الإدارة المركزية للحاسب الآلي، إن مصلحة الضرائب توفر سيارات متنقلة لمساعدة الممولين بجميع المحافظات وهذا له استفادة كبيرة جدا، لأن التطوير الذي تشهده المصلحة أو الدولة للتحول الرقمي يدل على "أننا نسابق الزمن حتى نكون في مصاف الدول المتقدمة".


وأضافت الدكتورة سناء عبد المنعم، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "8 الصبح"، المذاع على قناة "دي ام سي"، أن هناك الكثير من الجهود المبذولة من قبل الوزارة للوصول الي الممول لتبسيط الإجراءات وتطويرها من أجل الحصول على خدمة متميزة مع مراعة الدقة واليسر على الطرفين، معقبة: "إحنا بنوصل الخدمة للممول لحد عنده".


وأوضحت أن الوزارة قامت بإعداد الكثير من المنافذ غير المنافذ المعتادة، التي يتعامل معها الممول، سواء من مكاتب الإرشاد أو التدريب الضريبي وغيرها من المراكز للحاسب الآلي، لدعم منظومة التحول الرقمي للدولة، خاصة فيما يتعلق بملف الضرائب.


وأشارت إلى أن الخطوات التي تقوم بها الدولة ومصلحة الضرائب تعمل على توسيع القاعدة الضريبية وبدورها تحقيق العدالة الضريبية، وتابعت: "أنا مش بزود عليك الضريبة، ده انا بعمل شمول لكل الموجودين اللي المفترض إنهم يدفعوا ضرايب بس مش محصورين في قاعدة البيانات، وده يخلي الضرايب مش مركزة على شريحة معينة أو عدد، وميكونش في عبء ضريبي، لأن الضرايب بتعود على استفادة للممول من خلال الخدمات".
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