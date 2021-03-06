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بين الناس

سكان المعصرة يعانون انتشار مقالب القمامة

السبت 06/مارس/2021 - 05:00 م
صدى البلد
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أحمد قطب
رسل القارئ أمير خليفة شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من وجود ترعة تسبب روائح كريهة واوبئة.

وقال خليفه في شكواه نعاني نحن سكان شارع جمال عبد الناصر بالمعصرة من وجود مقلب زبالة ترعة الخشاب خلف عمارات المنتصر وهي مصدر الأوبئة والأمراض والروائح الكريهة ومرعى للاغنام والمعيز التي تتغزي على القمامة ثم تباع للمواطنين .

وأوضح أنه قام بتقديم عدة شكاوى لحي الساحل المعصرة ولكن دون جدوى مطالبا المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رئفت بسكان المنطقة والحفاظ عليهم من انتشار الأوبئة. 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منّا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.  

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولًا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.‎
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