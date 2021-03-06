سكان المعصرة يعانون انتشار مقالب القمامة

رسل القارئ أمير خليفة شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من وجود ترعة تسبب روائح كريهة واوبئة.





وقال خليفه في شكواه نعاني نحن سكان شارع جمال عبد الناصر بالمعصرة من وجود مقلب زبالة ترعة الخشاب خلف عمارات المنتصر وهي مصدر الأوبئة والأمراض والروائح الكريهة ومرعى للاغنام والمعيز التي تتغزي على القمامة ثم تباع للمواطنين .





وأوضح أنه قام بتقديم عدة شكاوى لحي الساحل المعصرة ولكن دون جدوى مطالبا المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رئفت بسكان المنطقة والحفاظ عليهم من انتشار الأوبئة.





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