السلاب يختار الإذاعي رضا عبدالسلام صوتا رسميا لحملة "مش هنسيبكم"

أعلن النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، انضمام الإذاعي الكبير، رضا عبدالسلام، كبير مذيعي إذاعة القرآن الكريم، إلى حملة "#مش_هنسيبكم"، لوقف التنمر على الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي أطلقها نهاية يناير الماضي.





وقال "السلاب" في بيان صحفي، اليوم السبت: "منذ بداية فكرة إطلاق حملة لوقف التنمر على الأشخاص ذوي الإعاقة، كان التحرك في اتجاه خطوات فعلية على الأرض. بدأت بتقديم تعديل على القانون 10 لسنة 2018، بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتغليظ عقوبة التنمر على ذوي الإعاقة".





وأضاف: "وأكدت على مزيد من التحركات بشأن التوعية بضرورة تغيير ظاهرة التنمر، ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة، بكل قوة، للحصول على حقوقهم، التي يكفلها الدستور والقانون".





وتابع وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب: "واليوم أتشرف بإعلان انضمام قامة إذاعية كبيرة، وشخصية ملهمة، لحملة (#مش_هنسيبكم) لوقف التنمر على ذوي الإعاقة، ورمز من أشد المهتمين بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. الإذاعي الكبير، رضا عبد السلام، كبير مذيعي إذاعة القرآن الكريم، ينضم إلى الحملة، ويصبح صوتها الرسمي، ليشكل انضمامه خطوة جديدة في مسيرتنا، لإنتاج مزيد من المحتويات الإعلامية، عبر المنصات المختلفة، للتوعية بقضية الأشخاص ذوي الإعاقة، ووقف التنمر عليهم."





وعن الإذاعي رضا عبدالسلام، قال "السلاب": هو نموذج للإرادة والتحدي، سعى خلف تحقيق حلم الالتحاق بالإذاعة، لم تمنعه فكرة كونه دون ذراعين عن ذلك، من منا لا يستطيع تمييز صوته وهو يقول "إذاعة القرآن الكريم من القاهرة"، وله من البرامج الإذاعية البارزة، التي قدمها على مدار 30 سنة، ومنها "قطوف من السيرة" و"مساجد لها تاريخ" و"سيرة ومسيرة"، إضافة إلى مؤلفاته وكتبه المتميزة، ومن بينها "نقش على الحجر".