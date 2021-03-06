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أخبار العالم

رفع صوته مع الشيعة ضد الظلم..لماذا توجه بابا الفاتيكان بالشكر لـ السيستاني

السبت 06/مارس/2021 - 01:43 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
التقى اليوم البابا فرنسيس بابا الفاتيكان آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني.
جاء في بيان لمدير دار الصحافة التابعة للفاتيكان أن قداسة البابا فرنسيس قد التقى صباح اليوم السبت في النجف الأشرف آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني.
وقد جاء في نص البيان أن البابا شدد خلال هذه الزيارة الودّية، التي دامت حوالي خمس وأربعين دقيقة، على أهمّية التعاون والصداقة بين الجماعات الدينية، حتى تتمكّن من المساهمة في خير العراق والمنطقة والبشريّة جمعاء، من خلال تعزيز الاحترام المتبادل والحوار.
وبحسب البيان قد شكّل هذا اللقاءُ فرصةً لـ البابا حتى يشكرَ آيةَ الله العظمى السيستاني لأنّه رَفَعَ صوته، مع الطائفة الشيعيّة، إزاء العنف والصعوبات الكبيرة التي شَهِدَتها السنوات الأخيرة، دفاعًا عن الضعفاء والمُضطَّهَدين، مؤكّدًا قدسيّة الحياةِ البشريّة وأهمّية وَحدة الشعب العراقي.
وأثناء وداعه لآية الله العظمى، كرّر البابا صلاتَه إلى الله، خالق الجميع، من أجل مستقبلٍ يسودُه السلامُ والأخوّةُ لأرضِ العراق الحبيبة والشرق الأوسط والعالم أجمع.

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