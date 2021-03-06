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رياضة

وزير الشباب يشهد المهرجان الرياضي الأول للمقيمين بمصر من 6 دول عربية

السبت 06/مارس/2021 - 04:06 م
صدى البلد
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ريهام بكير
شهد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ، فعاليات المهرجان الرياضي الأول للمقيمين بمصر من دول سوريا والعراق واليمن وفلسطين وإريتريا والسودان  تحت شعار " عابرون لقلب وطن .. اخوة معًا " ، والذي تنظمه المركزية للتنمية الرياضية بالتعاون مع هيئة تيردي زوم ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة ، بنادي النادي بمدينة السادس من أكتوبر .

في حديثه للمشاركين بالفعاليات ، أكد وزير الشباب والرياضة أن هذا المهرجان سيتكرر كثيرًا ، مشيرًا أن المهرجان يهدف إلي إلقاء الضوء علي حقوق اللاجئين ودمجهم في المجتمع واستخدام الرياضة كاحدي القوي الناعمة لدعمهم نفسيًا واجتماعيا وتحسين أحوالهم المعيشية .

وأعرب المشاركون بالمهرجان عن سعادتهم البالغة باحتضان مصر لهم والعمل على دمجهم بشتي الطرق في المجتمع .

ويشارك بالمهرجان مشاركين من دول إريتريا والسودان والعراق وسوريا واليمن وفلسطين ، وتضمن العديد من البرامج الرياضية والترويحية لمختلف الأعمار السنية .

وأجرى الدكتور أشرف صبحي تفقدية داخل نادي النادي التابع للوزارة ، شملت الجولة زيارة الملاعب المتعددة الأغراض، وملاعب كرة القدم، وصالة الأنشطة، وصالة الجمباز.

واطلع الوزير على خطة عمل مجلس أمناء نادي النادي، والإنجازات التي تحققت الفترة الماضية، ورؤية مجلس الأمناء لتشغيل النادي الفترة المقبلة.

وشدد علي تكثيف الجهود المبذولة من قبل مجلس أمناء النادي، بشأن الحملة التسويقية خلال الفترة المقبلة، والسعي نحو تحقيق أفضل أداء إداري.
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