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اقتصاد

رئيس رجال الأعمال المصريين الأفارقة: زيارة الرئيس للسودان تحمل خيرًا لمجتمع الأعمال

السبت 06/مارس/2021 - 02:28 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
وجه الدكتور يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة الشكر للقيادة السياسية علي الزيارة الهامة والمدروسة إلى جمهورية السودان الشقيق التي تحمل العديد من الدلالات والمعاني التي تعكس الرغبة الحقيقية والصادقة في إعادة تنسيق المواقف ودعم العمل المصري السوداني المشترك في مواجهة التحديات.

اشار الشرقاوي الي ان هذه الزيارة سوف تؤكد علي عمق ومتانة العلاقات الحديثة التي تبنيها مصر مع العمق الاستراتيجي السوداني واعادة بناء نقاط انطلاقة تجارية اقتصادية مشتركة تنطلق الي غرب افريقيا والي بعض الدول الافريقية وان مجتمع الاعمال في البلدين يتطلع الي هذا الدعم وهذا التوجه حتي يمكن ان نحقق خطوات في عمق العمل الافريقي التجاري الاقتصادي المشترك ويدفعنا سويًا للاستفادة نحن والسودان في التوغل الافريقي  محققين نتائج إيجابية في تفعيل اتفاقية التجارة البينية الافريقية التي انطلقت في مطلع عام ٢٠٢١.


واكد الشرقاوي ان العمل الاقتصادي والتجاري مع الجانب السوداني يلقي كل الدعم ويحظي بمزيد من التطور في الفترات الاخيرة.. وشهد العديد من الزيارات التجارية المتبادلة بين البلدين وعدد من الفاعليات الهامة ،،فقد شهد حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان ارتفاعًا ليصل إلى 674.5 مليون دولار عام 2019 مقارنة بنحو 610.9 ملايين دولار عام 2018 بنسبة ارتفاع بلغت 10.4 ٪.

وتشير الإحصاءات إلى أن الميزان التجاري بين البلدين قد حقق فائضًا لصالح مصر بلغ 260.7 مليون دولار خلال عام 2019، حيث بلغ حجم الصادرات المصرية إلى السودان نحو 467.6 مليون دولار خلال عام 2019 مقابل 206.9 ملايين دولار حجم الواردات المصرية من السودان خلال عام 2019. 

وافاد  الشرقاوي  اننا نتطلع لمزيد من التعاون في مجالات الإنتاج الزراعي والحيواني بشكل يضمن ادخال التكنولوجيا الحديثة والعمل المدروس مع توظيف التحول الرقمي في وضع يضمن تحقيق معدلات غير مسبوقة في الأمن الغذائي للبلدين.
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