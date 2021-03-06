سكان الوراق يشكون سرعة السيارات التى تتسبب في وقوع حوادث كثيرة

أرسل القارئ عبد المنعم فرج، شكواه لخدمة "بين الناس" بموقع صدى البلد متضررا من سير السيارات بسرعة جنونية تسببت في حوادث لسكان المنطقة.





وقال عبد المنعم، في شكواه نعاني نحن سكان الوراق بجوار شركة الغاز من سرعة السيارات القادمة من طريق المناشي مما بتتسب بحدوث حوادث كثيرة، موضحا أن القادم من شركة الغاز لا يستطيع تخطي الطريق من السيارات القادمة مسرعة بالإضافة إلى أن الملف الذي أمام سوبر ماركت الشريف بتقوم السيارات فيه بالسير عكس الاتجاه.





وطالب المسؤلين بإنشاء مطبات صناعية للحد من حوادث الطريق وتكون ضاربة للكاوتش للقادم عكس الاتجاه أو إغلاق النزول من عند الغاز لطريق الجزيرة.





ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منّا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.





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