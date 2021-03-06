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توك شو

تكفي دولا.. الصحة تفجر كارثة عن النمو غير المنطقي وأثره علينا

السبت 06/مارس/2021 - 04:11 م
الدكتور طارق توفيق،
الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة لشئون السكان
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فرح علاء الخولي
قال الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة لشئون السكان، إن الدولة تواجه عدد من المشاكل السكانية لأن عدد السكان متسارع بشكل غير منطقي، ووصل عدد المواليد سنويا 2.3 مليون مولود، لافتا الي ان من عام 2010 الي 2018 مصر شهدت 27 مليون مولود، معقبا: "يعني عدد مواليد يكفي دول".

وتابع الدكتور طارق توفيق، خلال حواره في برنامج "8 الصبح"، المذاع على قناة "دي ام سي"، أن هذه المعدلات اكثر من كل النسب للدول المجاورة او المشابهة لظروفنا الاقتصادية والثقافية، مردفا اننا سجلنا اعلى دولة افريقية في التعداد السكاني، عدا نيجريا واثيوبيا، منوها اننا نواجه مشكلة اعداد مواليد غير منضبطة، ويندرج تحتها الكثير من المشاكل.

واوضح ان المشكلة الثانية هي التوزيع السكاني، وان 102 مليون نسمة متركزين في 7% من المساحة الكلية، وذلك رغم المدن الجديدة والذي وصل عددهم 14 مدينة جديدة ولكن مازال اجراء الانتقال اليها يتخذ وقت للاستقرار بالفعل.

واشار الي ان الخلخلة السكانية امر يتخذ وقت بالفعل، مشيدا بان الدولة تبذل جهود "جبارة" لربط الجمهورية ببعضها وفتح مجالات اخرى للمواطنين للانتقال الي المدن الجديدة، مردفا ان المشكلة الثالثة تتمثل في الخصائص السكانية وذلك يعني المخرجات وجودة التعليم والمهارات ليكون راس المال البشري مورد يفيد الدولة للاستثمار. 

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