ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تبدأ تفعيل التعاون مع شركة ويليس تاورز واتسون لتقييم وتطوير الشباب

السبت 06/مارس/2021 - 01:46 م
صدى البلد
Advertisements
صدى البلد

بدأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اليوم، السبت، تفعيل بروتوكول التعاون مع شركة "ويليس تاورز واتسون"؛ لتقييم وتطوير الشباب.


وخضع اليوم، عدد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لعملية التقييم، وفقًا للمعايير المعتمدة من قبل شركة "ويليس تاورز واتسون"، الرائدة في مجال تطوير العنصر البشري، والتي حققت نجاحات عدة في عدد من دول العالم.


كان حضر المؤتمر الصحفي الذي نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، للإعلان عن تعاونها مع شركة ويليس تاورز واتسون، الدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الدولة لشئون الهجرة والمصريين بالخارج، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، وعدد من رؤساء الأحزاب والسياسيين.

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تبدأ تفعيل التعاون مع شركة ويليس تاورز واتسون لتقييم وتطوير الشباب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تبدأ تفعيل التعاون مع شركة ويليس تاورز واتسون لتقييم وتطوير الشباب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تبدأ تفعيل التعاون مع شركة ويليس تاورز واتسون لتقييم وتطوير الشباب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تبدأ تفعيل التعاون مع شركة ويليس تاورز واتسون لتقييم وتطوير الشباب
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على نيسان قشقاي 2021 في مصر.. سعر ومواصفات

بين الكاجوال والكلاسيك.. شاهد أبرز إطلالات دينا داش

بفستان مبهج.. درة تبهر متابعيها في أحدث جلسة تصوير