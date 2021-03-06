عمرو جلال مديرا لمستشفى شربين المركزى ومحمد أبوزيد وكيلا لمدة 6 أشهر

أصدر الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة، في محافظة الدقهلية اليوم السبت، القرار رقم ١٦٠٥ لسنة ٢٠٢١ بندب الدكتور عمرو عبد الفتاح عبد السلام جلال، لتيسير أعمال مدير عام مستشفى شربين المركزى لمدة ٦ أشهر تحت الاختبار ، خلفا للدكتور طارق على غيث مدير المستسفى والذى بلغ السن القانونى للمعاش.





كما تضمن القرار ندب الدكتور محمد محمد ابو زيد لتسيير أعمال وكيل مستشفى شربين المركزى لمدة ٦ اشهر تحت الاختبار.





من ناحية أخرى، أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه سيتم قطع المياه اليوم السبت الموافق 6 مارس الجاري عن مدينة نبروه وعدد من القري التابعة، وذلك لمدة 7 ساعات من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثالثة مساء، وذلك لإجراء أعمال الصيانة اللازمة لخط مياه قطر 10 بوصة.



